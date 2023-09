Antieke fossielvisse bied nuwe insig in die evolusie van gewerwelde skedels

’n 455 miljoen jaar oue fossielvis het navorsers ’n nuwe perspektief gegee oor hoe gewerwelde diere ontwikkel het om hul brein te beskerm, volgens ’n studie wat in Nature gepubliseer is. Die monster ter sprake is Eriptychius americanus, 'n ou kakebeenlose vis wat in Colorado, VSA, ontdek is. Die navorsers, van die Universiteit van Birmingham, Naturalis Biodiversity Centre in Leiden, Nederland, en die Natural History Museum, het rekenaartomografie gebruik om 'n gedetailleerde 3D-voorstelling van die vis se skedel te skep.

Hierdie studie is die eerste wat die skedel van Eriptychius, wat in die 1940's versamel is, oorspronklik in die 1960's beskryf is, volledig herskep en tans in die Field Museum of Natural History in Chicago gehuisves word. Die navorsing wat deur die Leverhulme Trust gefinansier is, het aan die lig gebring dat Eriptychius geskei, onafhanklike kraakbeen wat die brein omhul het, anders as latere spesies wat 'n volledig gebonde hok van kraakbeen gehad het. Dit dui daarop dat die vroeë evolusie van strukture om die brein van ander dele van die kop te skei, moontlik met Eriptychius begin het.

Dr. Ivan Sansom, Senior Lektor in Paleobiologie aan die Universiteit van Birmingham en senior skrywer van die studie, het opgewondenheid oor die bevindings uitgespreek en gesê dat hulle die vroeë evolusionêre geskiedenis van hoe primitiewe gewerwelde diere hul brein beskerm kan openbaar. Dr. Richard Dearden, hoofskrywer van die studie en Nadoktorale Navorsingsgenoot by Naturalis Biodiversiteitsentrum, het die belangrikheid van die ontdekking beklemtoon en gesê dat dit 'n groot leemte vul in die begrip van die evolusie van die skedel by alle gewerwelde diere, insluitend mense.

Hierdie studie beklemtoon die belangrikheid van museumversamelings en die toepassing van nuwe beeldtegnieke in die bestudering van antieke monsters. Deur rekenaartomografie te gebruik, kon wetenskaplikes nuwe insigte in die evolusie van gewerwelde skedels ontdek. Die bevindinge verskaf waardevolle inligting oor die vroeë stadiums van breinbeskerming by primitiewe gewerwelde diere en dra by tot ons begrip van die evolusionêre geskiedenis van hierdie deurslaggewende anatomiese kenmerk.

