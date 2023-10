Waterige chemie in koolstofhoudende planetesimale: sintetisering van prebiotiese organiese materiaal

Waterige chemie speel 'n deurslaggewende rol in die vorming van prebiotiese organiese materiaal binne koolstofhoudende planetesimale. Hierdie hemelliggame, wat vermoedelik in die vroeë stadiums van die sonnestelsel gevorm het, het die potensiaal om noodsaaklike lewensboustene aan ander planetêre liggame, insluitend die Aarde, te lewer.

In 'n onlangse studie het navorsers die vorming van vitamien B3, ook bekend as nikotiensuur, binne hierdie planetesimale ondersoek. Vitamien B3 is 'n belangrike voorloper vir die koënsiem NAD(P)(H), wat noodsaaklik is vir die metabolisme van alle bekende lewensvorme.

Die navorsers het 'n nuwe reaksiemeganisme voorgestel wat gebaseer is op vorige eksperimente in die veld. Die sintese van vitamien B3 behels die kombinasie van suikervoorlopers, soos gliseraldehied of dihidroksasetoon, met aminosure soos asparaginsuur of asparagien. Hierdie reaksies vind plaas in 'n waterige oplossing sonder die teenwoordigheid van suurstof of ander oksideermiddels.

Om die toestande binne koolstofhoudende planetesimale te simuleer, het die navorsers 'n rotsdigtheid van 3 g/cm³, 'n porositeit van 0.2 en 'n ysdigtheid van 0.917 g/cm³ aanvaar wat die porieë vul. Die simulasies is teen 'n druk van 100 bar uitgevoer.

Die resultate van die simulasies is vergelyk met gemete hoeveelhede nikotiensuur in monsters wat van verskeie bronne versamel is, insluitend die CI chondriet Orgeil, verskeie Antarktiese CM2 chondriete en die ongegroepeerde C2 chondriet Tagish Lake. Die tipe ekstraksiemetode wat gebruik word, soos warm water, koue water ultrasonisering, HCl-gehidroliseerde of mieresuur, is ook in ag geneem.

Die studie verskaf waardevolle insigte oor die potensiaal van waterige chemie binne koolstofhoudende planetesimale vir die sintetisering van prebiotiese organiese materiaal. Om hierdie prosesse te verstaan, kan help om lig te werp op die oorsprong van lewe en die verspreiding van noodsaaklike boustene deur die heelal.

