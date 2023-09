Voorvlieënieropname onthul dosyne kandidaat ultradiffuse sterrestelsels

’n Onlangse studie wat deur sterrekundiges aan die Universiteit van Wes-Australië en ander instellings gedoen is, het 78 potensiële ultradiffuse sterrestelsels (UDG's) in die Eridanus-supergroep ondersoek deur data van die WALLABY-voorvlieënieropname te gebruik. Ultra-diffuse sterrestelsels word gekenmerk deur hul buitengewoon lae digtheid, met sommige wat so groot soos die Melkweg is, maar slegs sowat 1% van sy sterre besit. Die navorsers het probeer verstaan ​​waarom hierdie flou dog groot sterrestelsels nie deur die getykragte van hul gasheerswerms uitmekaar geskeur word nie.

Die WALLABY-opname, wat deel is van die Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP), fokus op die waarneming van neutrale waterstof (HI) in die plaaslike heelal. In hierdie voorloodstudie het die span data van SMUDGes (Systematically Measuring Ultra-diffuse Galaxies) ontleed om UDG-kandidate in die Eridanus-supergroep te ondersoek, wat uit groepe sterrestelsels bestaan ​​wat uiteindelik kan saamsmelt om 'n cluster te vorm.

Deur die fisiese eienskappe en kenmerke van 78 UDG-kandidate uit die SMUDGes-katalogus te ondersoek, het die navorsers ses van hulle as moontlike UDG's geïdentifiseer, terwyl die res as lae-oppervlak-helderheid (LSB) dwergsterrestelsels geklassifiseer is. Die meeste van die sterrestelsels in die monster het effektiewe radiusse kleiner as 4,900 100 ligjare gehad, was lae massa (minder as XNUMX miljoen sonmassas) en oorwegend rooi van kleur.

Een van die sleutelbevindings was dat neutrale waterstof in slegs een van die bestudeerde sterrestelsels opgespoor is, wat 'n laer opsporingsyfer vir HI in UDG's aandui. Die navorsers het voorgestel dat ongeveer 22 opsporings van neutrale waterstof in die volledige WALLABY-opname verwag kan word, met 'n groter waarskynlikheid in geïsoleerde en los groepomgewings.

Die studie het ook ondersoek of gety- of ramdrukstroop die vorming van UDG's in die Eridanus-supergroep kan verklaar. Die navorsers het 'n potensiële UDG geïdentifiseer wat moontlik deur getyverhitting of interaksie gevorm het, maar het tot die gevolgtrekking gekom dat dit waarskynlik 'n agtergrond-UDG was eerder as deel van die Eridanus-groep.

Verdere ondersoeke na UDG's is nodig om die meganismes agter hul vorming te ontbloot en lig te werp op hul enigmatiese aard.

Bron: arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2309.11799)

