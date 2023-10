'n Nuwe paradigma van moderne lewe in Dapoli: Indradhanu Village

By

PPROM Developers, 'n betroubare eiendomsmaatskappy, het onlangs Indradhanu Village, die grootste bungalow-township-projek in die rustige dorp Dapoli, Maharashtra, van stapel gestuur. Met 'n ruim oppervlakte van 12.5 hektaar poog Indradhanu Village om moderne lewe te herdefinieer deur stedelike geriewe naatloos met die rustigheid van die natuur te meng.

Indradhanu Village is ontwerp om inwoners 'n gemaklike en luukse leefstyl in 'n rustige omgewing te bied, en bied 'n verskeidenheid elegant ontwerpte 1, 2 en 3 BHK-bungalows. Elke bungalow is deurdag geskep, met ruim kamers en pragtige tuinruimtes wat natuurlike lig en ventilasie maksimeer.

Geleë te midde van welige groen en noukeurig versorgde landskappe, is Indradhanu Village 'n toevlugsoord weg van die gewoel van die stadslewe. Die dorp is toegerus met 'n klubhuis, 'n swembad, 'n gimnasium en 'n toegewyde speelarea vir kinders, wat inwoners toelaat om aan ontspanningsaktiwiteite in hul gemeenskap deel te neem.

Sekuriteit is 'n topprioriteit in Indradhanu Village, met 'n veilige omheinde gemeenskap wat 24×7 sekuriteit en CCTV-toesig bied. Daarbenewens voldoen die township aan die Vastu-beginsels, wat positiwiteit en harmonie binne huise bevorder.

Indradhanu Village gaan verder as net die verskaffing van behuising, en bied 'n indrukwekkende reeks geriewe wat inwoners se lewens verbeter. Die township beskik oor welstandgeriewe soos 'n gazebo en 'n oop gimnasium vir ontspanning en welstand. Dit verseker ook veiligheid en gemoedsrus deur ambulansdienste en 'n goed toegeruste noodhulptassie. Vir diegene wat 'n aktiewe leefstyl lei, is daar 'n drafbaan op die perseel. Gerief word ook geprioritiseer, met alledaagse geriewe wat ontwerp is vir inwoners se gemak.

Ar. Sandeep Naresh Joshi, die direkteur en stigter van PPROM Group of Companies, sien Indradhanu Village as 'n lewendige lewenservaring. Hy beklemtoon die noukeurige aandag wat aan elke detail in die ontwerp gegee word, om te verseker dat inwoners 'n harmonieuse en kleurvolle leefstyl kan geniet.

Aangesien Dapoli steeds individue lok wat 'n vreedsame leefstyl soek, kom Indradhanu Village na vore as die eerste keuse vir diegene wat hierdie rustige paradys tuis wil noem. Met sy uitgestrekte landskappe, deurdagte ontwerp, moderne geriewe en toewyding tot inwoners se welstand, stel Indradhanu Village 'n nuwe standaard vir residensiële lewe in Dapoli.

