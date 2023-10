Hoe SpaceX se Starlink-satelliete radio-astronomie beïnvloed

Sterrekundiges is bekommerd oor die impak van SpaceX se Starlink-satelliete op radio-astronomie. Die Square Kilometer Array Observatory (SKAO) gaan die wêreld se kragtigste radioteleskoop word, maar die toenemende aantal satellietkonstellasies hou 'n bedreiging vir die doeltreffendheid daarvan in. Starlink het reeds meer as 4,600 42,000 satelliete in 'n wentelbaan en beplan om tot XNUMX XNUMX meer te lanseer. Hierdie satelliete, saam met toekomstige konstellasies van maatskappye soos Amazon, veroorsaak ligbesoedeling en meng in met grondgebaseerde waarnemings.

Radiosterrekundiges wat voorlopige toetse met die Engineering Development Array 2 (EDA2) in Wes-Australië uitvoer, het aangaande resultate ontdek. Die emissies van Starlink-satelliete was aansienlik helderder as die astronomiese seine wat deur die SKAO opgespoor is. Twee tipes besoedeling is geïdentifiseer: verwagte seine tussen die satelliete en grond, en onbedoelde emissies van die satelliete se elektronika. Hierdie emissies meng in met die opsporing van seine van die kosmiese dagbreek, 'n kritieke tydperk in die heelal se geskiedenis.

Alhoewel SpaceX geen internasionale ooreenkomste oortree nie, maak die oorvleueling tussen Starlink-seine en astronomiese seine die bestudering van die kosmiese dagbreek meer uitdagend. Die skrywers van die studie beklemtoon die behoefte aan dialoog tussen private maatskappye, regulatoriese agentskappe en die astronomiegemeenskap. Sterrekunde behoort nie gemarginaliseer te word deur die optrede van private maatskappye nie, en maatreëls moet getref word om die behoeftes van wêreldwye hoëspoedinternettoegang en die behoud van astronomietradisies te balanseer.

Terwyl radio-astronomie toenemende probleme sal ondervind namate satellietkonstellasies groei, is dit van kardinale belang om die impak op wetenskaplike waarnemings aan te spreek. Daar moet nou opgetree word om te verseker dat sterrekundiges se stemme gehoor word, en dat die ontwikkeling van satellietkonstellasies met sorg en oorweging gedoen word vir die behoud van belangrike wetenskaplike navorsing.

