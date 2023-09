Nerf Blaster Design vuur 100 pyle per sekonde

Opsomming: 'n Selfdoen-entoesias het 'n ten volle outomatiese Nerf-blaster geskep wat 100 pyle per sekonde kan afvuur, wat die standaard Nerf-speelgoed oortref in terme van pons, akkuraatheid en vuurtempo. Die blaster se ontwerp maak gebruik van halflengte pyle, wat meer doeltreffend vlieg wanneer dit deur hoë-aangedrewe blasters gelanseer word. Die pyle word in 'n drommagasyn gelaai met skuifstukke wat dit in die wiele druk soos die drom draai. Om die hoë vuurtempo te bereik was 'n uitdaging, met die skepper wat probleme ondervind het, soos versnipperde pyle en dele wat van die magasyne afvlieg. Deur iteratiewe ontwerp werk die blaster egter nou glad, met die pyle wat die magasyn verlaat en teen groot spoed afwaarts styg. Video's wat die blaster in aksie vertoon, is gedeel, wat die vinnige opeenvolging van pyle wat afgevuur word, demonstreer.

Vir Nerf-entoesiaste wat 'n verbeterde skietervaring soek, het 'n DIY-ontwerper bekend as [3DprintedLife] suksesvol 'n ten volle outomatiese blaster geskep wat verder gaan as die beperkings van standaard Nerf-speelgoed. Hierdie innoverende ontwerp het ten doel om 'n merkwaardige vuurtempo van 100 pyle per sekonde te bereik, terwyl verbeterde pons en presisie gehandhaaf word.

Om die verlangde werkverrigting te behaal, gebruik die blaster die gebruik van halflengte pyle, wat bekend is dat hulle beter vlugeienskappe vertoon wanneer dit deur hoë-aangedrewe blasters gelanseer word. Hierdie pyle word aangedryf deur gordels wat deur kragtige motors aangedryf word, soortgelyk aan die meganika van wielblaaiers. Die ammunisie word in 'n drommagasyn gelaai wat toegerus is met glyers wat die pyle doeltreffend in die draaiende wiele druk.

Die proses om 'n vuurtempo van 100 pyle per sekonde te behaal, was egter 'n groot uitdaging. Die ontwerper het tydens die bouproses hindernisse teëgekom soos versnipperde pyle en tydskrifte wat dele verdryf. Deur ywerige herhaling en verfyning van die ontwerp, is hierdie probleme geleidelik oorkom. Die resultaat is 'n blaster wat die pyle betroubaar vanaf die magasyn lanseer en hulle teen indrukwekkende snelhede afwaarts dryf.

Vir diegene wat belangstel om die ingewikkeldhede van die blaster se ontwerp te verken, is lêers beskikbaar via OnShape. Boonop is video's gedeel wat die blaser se vinnige vuurvermoë demonstreer, wat kykers die geleentheid bied om te sien hoe die indrukwekkende opeenvolging van pyle afgevuur word.

Verdere ontwerpe en wysigings van Nerf-blasters is voorheen gesien, wat die toewyding en kreatiwiteit van die Nerf-entoesiasgemeenskap ten toon stel.

