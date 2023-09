Maak 3D-gedrukte voorwerpe glad met babapoeier en hars

By

Laaglyne op 'n 3D-gedrukte voorwerp kan 'n duidelike teken wees van sy vervaardigingsproses. Daar is egter verskeie metodes wat jy kan gebruik om 'n gladder oppervlak te verkry, soos skuur, chemiese gladmaak of vullers gebruik. Een innoverende tegniek kombineer babapoeier en hars om 'n gladde afwerking te skep.

In 'n onlangse video deur [DaveRig] word die proses gedemonstreer. Die eksperiment begin met 'n semi-sferiese voorwerp wat merkbare laaglyne het. Om hierdie lyne glad te maak, meng [DaveRig] hars en babapoeier saam, met die oog op 'n konsekwentheid soortgelyk aan melk of room. Hy smeer vyf lae van hierdie mengsel op die voorwerp, hard en skuur met 'n 120-grint skuurpapier tussen elke laag.

Sodra die gladmaakproses voltooi is, word standaard naverwerkingstappe geneem. [DaveRig] vee die voorwerp met alkohol af, voer bykomende skuur uit en gaan voort met nat skuur. Laastens word 'n lugborsel gebruik om 'n deursigtige laag aan te wend. Die eindresultaat is 'n merkwaardig gladde oppervlak, vergelykbaar met dié van 'n tipiese boulbal.

Dit is opmerklik dat hierdie tegniek dalk nie geskik is vir alle soorte 3D-gedrukte voorwerpe nie. Faktore soos die materiaal wat gebruik word en die gewenste uitkoms moet in ag geneem word.

Het jy hierdie metode of enige ander naverwerkingstegnieke probeer? Laat weet ons in die kommentaar!

