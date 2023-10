Studie stel ondergrondse magma voor as 'n bron van koolstof tydens die Paleoseen-Eoseen termiese maksimum

'n Onlangse studie gepubliseer in Nature Geoscience stel voor dat ondergrondse magma 'n beduidende rol gespeel het in die vrystelling van koolstof tydens die Paleoseen-Eoseen Termiese Maksimum (PETM) gebeurtenis, wat 56 miljoen jaar gelede plaasgevind het. Die PETM was 'n tydperk van intense aardverwarming, wat gelei het tot 'n 5º C (9º F) toename in temperature en aansienlike omgewingsveranderinge.

Vorige teorieë oor die bron van koolstof tydens die PETM het gedebatteer tussen die destabilisering van metaan-ys in die seebodem en vulkaniese aktiwiteit in die Noord-Atlantiese Oseaan. Nuwe navorsing gelei deur professor Christian Berndt van die GEOMAR Helmholtz Sentrum vir Oseaannavorsing dui egter daarop dat hidrotermiese ventilasie wat deur ondergrondse magma veroorsaak word, moontlik verantwoordelik was vir die vrystelling van metaan en CO2 in die atmosfeer.

Om hierdie teorie te ondersoek, het die navorsingspan 'n projek aangepak om 'n hidrotermiese opening bekend as die Modgunn Vent, wat aan die kus van Noorweë geleë is, te boor en te monster. Nadat 17 jaar gewag is vir die boorwerk om te begin, is monsters uiteindelik in 2021 versamel. Die ontleding van hierdie monsters het afdoende bewys gelewer van hidrotermiese ventilasie net voor die aanvang van die PETM.

Die navorsers het twee sleutelbewyse in die krater van die Modgunn Vent geïdentifiseer om hul hipotese te ondersteun. Eerstens het hulle 'n verskuiwing in koolstofisotope waargeneem, 'n wêreldwye erkende merker van die PETM. Tweedens het hulle die teenwoordigheid van 'n spesifieke spesie plankton gevind wat slegs tydens die PETM bestaan ​​het. Die tydsberekening van die vorming van die krater bly egter onseker, aangesien die bewyse wat die aanvang van PETM aandui, gevind word in sedimente 10-15 meter bo die kratervloer.

Ten spyte van die voortdurende debat oor die tydsberekening van die kratervorming, dui hierdie studie daarop dat hidrotermiese ventilasie wat veroorsaak word deur ondergrondse magma 'n groot rol gespeel het in die vrystelling van koolstof tydens die PETM. Verdere navorsing en ontleding sal voortgaan om lig te werp op die komplekse prosesse wat bygedra het tot hierdie belangrike klimaatgebeurtenis.

Bronne:

– Berndt, C. et al. (2023). Natuur Geowetenskap. [Geen URL verskaf nie]