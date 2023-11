Beskerming van gesonde selle: 'n belowende strategie in die behandeling van akute myeloïede leukemie

Akute myeloïede leukemie (AML) is 'n uitdagende siekte om te behandel, met 'n vyf-jaar oorlewingsyfer van slegs 65 tot 70 persent. Die gebrek aan tumor-beperkte antigene het die doeltreffendheid van aannemende immunoterapieë beperk, wat dit moeilik maak om tussen leukemiese en gesonde selle te onderskei. 'n Baanbrekerstrategie het egter na vore gekom wat hierdie probleem kan aanspreek en die behandeling van AML kan revolusioneer.

Navorsers onder leiding van dr. Pietro Genovese van die geenterapieprogram by die Boston-kinderhospitaal het 'n nuwe benadering voorgestel wat beenmurgoorplanting behels. Die sleutelgedagte is om oorgeplante stamselle te ontwerp om onsigbaar te wees vir immunoterapie, en sodoende gesonde selle teen toksisiteit te beskerm. Drie proteïene wat deurslaggewend is vir leukemie-seloorlewing—FLT3, CD123 en KIT—is gekies as immunoterapie-teikens. Hul ooreenstemmende gene is aangepas deur gebruik te maak van basiese redigeringstegnieke, wat geringe veranderinge ingebring het wat verhoed het dat immunoterapieë die stamselle identifiseer. Wat belangrik is, het die geredigeerde gene steeds hul vermoë behou om rooibloedselle te produseer.

In 'n gehumaniseerde muismodel van AML het die wetenskaplikes getoon dat hul strategie CAR T-selterapie in staat gestel het om leukemieselle effektief uit te skakel sonder om gesonde bloedstamselle te benadeel. Hierdie bewyse toon die belowende doeltreffendheid en veiligheid van hierdie nuwe behandelingsbenadering.

Maar hoe sal hierdie strategie in die praktyk werk? Voor beenmurgoorplanting sal basisbewerking op die skenkerbloedstamselle uitgevoer word. Na inplanting in die pasiënt se beenmurg, sal immunoterapie toegedien word wat teiken en uitskakeling van leukemieselle.

Hierdie innoverende benadering bied hoop in die stryd teen AML, wat dringend nuwe behandelingsopsies vir beide kinders en volwassenes benodig. Deur gesonde selle te beskerm en hul funksionaliteit te bewaar, bied hierdie strategie 'n vars perspektief op sellulêre terapie as 'n potensiële oplossing vir AML-pasiënte.

Algemene vrae (FAQ)

V: Wat is AML?

AML staan ​​vir akute myeloïde leukemie, 'n tipe kanker wat die bloed en beenmurg aantas. Dit word gekenmerk deur die vinnige verspreiding van abnormale witbloedselle.

V: Wat is immunoterapie?

Immunoterapie is 'n tipe kankerbehandeling wat die liggaam se immuunstelsel stimuleer om kankerselle te herken en te vernietig.

V: Wat is CAR T-selle?

CAR T-selle is 'n tipe immuunsel wat geneties gemanipuleer is om chimeriese antigeenreseptore (CAR's) uit te druk. Hierdie reseptore stel die T-selle in staat om kankerselle meer effektief te herken en aan te val.