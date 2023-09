Sien Starlink-satelliete in die naghemel

As jy op 'n helder aand na die naghemel opkyk, het jy dalk 'n kans om die Starlink-satelliete raak te sien. Starlink is 'n satellietnetwerk wat deur SpaceX bedryf word wat daarop gemik is om laekoste-internet na afgeleë en landelike gebiede regoor die wêreld te bring.

In teenstelling met die algemene opvatting, kom die ligte wat ons van hierdie satelliete sien nie eintlik van die satelliete self af nie. In plaas daarvan, wat ons sien, is die satelliete wat die sonlig weerkaats, wat hulle helder en met die blote oog laat lyk.

As jy belangstel om 'n blik op hierdie satelliete te kry, is Dinsdagaand dalk jou geleentheid. Volgens die Starlink-webwerf is daar 'n moontlikheid van 'n helder pas van Starlink-105 omstreeks 8:45 Dinsdag. Dit is egter belangrik om daarop te let dat verskeie faktore soos weerstoestande en satellietposisionering die sigbaarheid van hierdie passe kan beïnvloed.

As jy jou kanse wil vergroot om die satelliete raak te sien, word dit aanbeveel om 'n plek weg van helder ligte, soos straatligte of geboue, te vind en jou blik na die noordwestelike lug te rig.

Terwyl die waarneming van hierdie satelliete 'n opwindende ervaring kan wees, is dit belangrik om die naghemel te respekteer en ligbesoedeling so veel as moontlik te verminder. Om die tyd te neem om die wonder van menslike innovasie te waardeer en ons vermoë om selfs die mees afgeleë uithoeke van die wêreld te verbind, kan werklik 'n nederige ervaring wees.

Bronne:

- Starlink webwerf

– SpaceX