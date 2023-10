Fluoresentasie in soogdiere: meer algemeen as wat voorheen gedink is

Nuwe navorsing dui daarop dat die eienskap van fluoressensie baie meer wydverspreid in soogdiere is as wat voorheen geglo is. Onlangse studies het hierdie ligkwaliteit in Australiese buideldiere soos platypusse, wombats, Tasmaniese duiwels en echidnas beskryf. Na bestudering van 125 verskillende spesies soogdiere het navorsers egter gevind dat almal van hulle een of ander vorm van fluoressensie vertoon. Meer as 86% van hierdie spesies het pels gehad wat onder UV-lig gegloei het.

Die navorsers het verskeie soogdiere ontleed wat al 27 lewende soogdierordes en die helfte van alle lewende soogdierfamilies verteenwoordig. Hulle het ontdek dat fluoressensie die algemeenste en intensste onder nagspesies was, maar ook by daaglikse diere voorkom, insluitend die bergsebra en die ysbeer. Hierdie openbaring daag vorige aannames oor soogdierfluoressensie uit, aangesien wetenskaplikes onbewus was dat soveel soogdiere gloeiende vel of pels besit.

Hierdie fluoressensie vind plaas omdat proteïene in die pels of vel van hierdie diere UV-straling absorbeer en dit as sigbare lig uitstraal. Daarom, wanneer dit aan UV-lig blootgestel word, lyk dit of soogdiere met hierdie eienskap gloei, dikwels in skakerings van blou, groen of selfs rooi. Benewens pels en vel, het soogdiere, insluitend mense, ook fluoresserende tande en naels.

Om enige artefakte van die bewaringsproses uit te sluit, het die navorsers 'n kombinasie van bewaarde en bevrore dieremonsters ontleed. Die studie dui daarop dat preserveringsmetodes die intensiteit van fluoressensie wat in sommige monsters waargeneem word, kan beïnvloed. Interessant genoeg is die helderste fluoressensie in bevrore platypus-monsters gevind, terwyl bewaring die intensiteit in ander diere soos die koala, Tasmaniese duiwel en echidna verminder het.

Alhoewel die doel van fluoressensie in soogdiere nog onbekend is, glo die navorsers dat dit 'n manier kan wees om visuele sein te verbeter, veral vir nagspesies. Sommige vleisetende soogdiere kan gloeiende kolle of strepe op hul rug hê om te help met die herkenning van spesies. Fluoresentasie mag egter nie 'n funksionele rol in alle spesies speel nie. Byvoorbeeld, sekere vlieënde soogdiere soos mikrovlermuise wat eggolokalisering gebruik, sal dalk nie op fluoressensie staatmaak vir navigasie en prooiligging nie.

Die studie se bevindinge is veral interessant aangesien dit die voorkoms van fluoressensie in soogdiere beklemtoon. Toekomstige navorsing kan dalk meer lig werp op die presiese doel van hierdie fassinerende verskynsel en die implikasies daarvan vir verskeie spesies.

