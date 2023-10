Antieke Tektoniese Plaat Herontdek: Die Pontus Plaat

By

Wetenskaplikes het 'n opwindende ontdekking gemaak toe hulle onlangs die langverlore Pontus-plaat gevind het, 'n tektoniese plaat wat ongeveer 20 miljoen jaar gelede verdwyn het. Hierdie plaat, wat omtrent 'n kwart van die grootte van die Stille Oseaan was, het eens onder die Pontus Oseaan, 'n antieke watermassa, bestaan. Die herontdekking van die Pontus-plaat was toevallig en het aan die lig gekom tydens 'n studie van rotse in Borneo.

Oorspronklik het navorsers die Stille Oseaan-plaat bestudeer toe hulle op rotsfragmente afgekom het wat magnetiese eienskappe vertoon wat nie ooreenstem met bekende plate nie. Deur rekenaarmodellering is vasgestel dat hierdie rotsfragmente aan 'n voorheen onbekende tektoniese plaat behoort genaamd die Pontusplaat. Hierdie plaat het ten minste 160 miljoen jaar gelede ontstaan ​​en kon selfs vroeër gevorm het.

Met verloop van tyd het die Pontus-plaat verdwyn soos dit onder die Australiese en Chinese plate afgetrek is. Hierdie ontdekking verskaf nie net insig in die aarde se geologiese geskiedenis nie, maar verbeter ook ons ​​begrip van die komplekse beweging van tektoniese plate.

Deur die toevallige ontdekking van die Pontus-plaat, het wetenskaplikes waardevolle kennis oor die wêreld se antieke tektoniese aktiwiteit opgedoen. Die bevindinge dra by tot die voortdurende pogings om die ingewikkeldhede van die Aarde se geologiese prosesse te begryp en ons begrip van die planeet se dinamiese aard te bevorder.

Bronne:

– Lewende Wetenskap