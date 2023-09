Kartering van die biochemie van koraalriwwe met behulp van 'n nuwe tegniek

Navorsers aan die Universiteit van Hawai'i het 'n innoverende tegniek ontwikkel om gedetailleerde kaarte van koraalbiochemie te skep, wat insig gee in die verspreiding van verbindings wat noodsaaklik is vir die gesondheid van riwwe. Deur individuele koraalpoliepe te monster en hul biochemiese samestelling te ontleed, kon die navorsers hierdie verbindings terug na hul onderskeie liggings binne die koraalkolonie karteer. Die studie, gepubliseer in Communications Biology, is 'n belangrike stap in die begrip van die koraalholobiont, wat noodsaaklik is vir rifherstel en bestuur.

Koraalriwwe is, ten spyte van 'n klein fraksie van die see, uiteenlopende en produktiewe ekosisteme wat talle spesies ondersteun en beskerming bied aan kusgemeenskappe. Biochemikalieë in korale, soos aminosure en verbindings wat ontwikkeling en groei beïnvloed, speel 'n belangrike rol in die bepaling van die veerkragtigheid van korale teen stressors soos warmer oseaantemperature en versuring.

Die nuwe monsternemingstegniek wat deur die navorsingspan ontwikkel is, maak voorsiening vir minder indringende en skadelike monsterneming in vergelyking met vorige metodes. Dit beteken dat meer monsters geneem en meer gereeld herhaal kan word met minimale skade aan die koraal. Deur gesofistikeerde chemiese ontledings te gebruik, kon die navorsers die spesifieke biochemikalieë wat in elke individuele poliep voorkom, identifiseer en kaarte skep van biochemiese verspreiding op verskillende skale, wat wissel van individuele poliepe tot hele riwwe.

Die bevindinge het 'n sterk biochemiese handtekening aan die lig gebring wat poliepe van 'n enkele kolonie identifiseer, sowel as variasie langs takke wat verband hou met die poliep se ligging op die tak. Verbasend genoeg het die navorsers ook ontdek dat die biochemiese verbindings in die poliepe hoofsaaklik afkomstig is van die koraal self eerder as sy simbiotiese alge.

Hierdie nuwe benadering bied waardevolle insigte in hoe korale hul biochemikalieë oor verskillende skale struktureer. Dit sal help met die ontwerp, ontleding en interpretasie van studies wat op koraalrifbiochemie gefokus is. Die navorsers beplan om hierdie tegniek in toekomstige studies te gebruik om die tydelike en ruimtelike verspreiding van koraalbiomolekules te karteer, wat nuwe geleenthede bied om koraalrif-ekosisteme te verstaan ​​sonder om groot skade aan die kolonies te veroorsaak.

Bron: Universiteit van Hawaii in Manoa (Phys.org)