Brasiliaanse wetenskaplikes ontwikkel hoëtegnologie-dronestelsel om lugbesoedeling te meet

Wetenskaplikes en ingenieurs van die Federale Universiteit van Uberlandia en die Universidade Federal de Goias in Brasilië het 'n gevorderde hommeltuigstelsel suksesvol ontwikkel wat in staat is om besoedelingstowwe in die lug akkuraat te meet. Hierdie baanbrekende tegnologie het ten doel om die skadelike uitwerking van besoedeling op die omgewing te versag.

Die hommeltuigstelsel, wat 3D-gedruk is, het die vermoë om lugbesoedelingstowwe te monitor en te meet en die versamelde data na 'n slimfoontoepassing oor te dra met behulp van Bluetooth-konneksie. Aanvanklik fokus die stelsel op die opsporing van waterstofsulfied, 'n skadelike besoedelstof, deur 'n chemiese reaksie te gebruik wat 'n helder kleurstof laat gloei, wat 'n visuele aanwyser verskaf.

Wat hierdie hommeltuigstelsel onderskei, is die bekostigbaarheid daarvan. Die konstruksie van die hele stelsel kos ongeveer $50, wat dit toeganklik maak vir wydverspreide gebruik. Die doel is dat hierdie tegnologie saam met bestaande tegnologieë vir besoedelingmonitering werk, hoofsaaklik gebaseer op grondvlak-data-insameling.

Deur hommeltuie te gebruik vir die monitering van besoedelende stowwe, kan wetenskaplikes intydse data insamel in gebiede wat tipies moeilik toeganklik is. Hierdie tegnologie het die potensiaal om omgewingsmonitering te revolusioneer en by te dra tot 'n beter begrip van die impak van besoedelingstowwe op luggehalte.

Verdere navorsing is aan die gang om die vermoëns van hierdie hommeltuigstelsel uit te brei om bykomende lugbesoedeling te meet. Die Brasiliaanse navorsers hoop dat hul uitvinding soortgelyke vooruitgang in besoedelingsmonitering regoor die wêreld sal inspireer, wat uiteindelik sal lei tot meer doelgerigte benaderings om lugbesoedeling te bekamp.

Ten slotte, die ontwikkeling van hierdie hoë-tegnologie hommeltuig stelsel dui op 'n aansienlike vooruitgang op die gebied van omgewingsmonitering. Die bekostigbaarheid en vermoë daarvan om lugbesoedeling te meet, demonstreer die potensiaal vir toekomstige verbeterings in besoedelingsbeheer en omgewingsbewaring akkuraat.

