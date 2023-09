Polaris Spaceplanes voltooi suksesvolle toetsvlugte vir MIRA-Light Prototipe

Die Duitse lugvaartmaatskappy, Polaris Spaceplanes, het onlangs 'n 15-vlug-toetsveldtog vir sy MIRA-Light-prototipe voertuig voltooi. Oor 'n tydperk van drie dae tussen 22 Augustus en 8 September het die vlugte ten doel gehad om die aërodinamika en vlugbeheerstelsels van die mini-ruimtevliegtuig te demonstreer. Die prototipe, wat net 8.2 voet (2.5 meter) lank was, het vier elektriese waaiers vir aandrywing gebruik.

Tydens 10 van die 15 vlugte is die MIRA-Light toegerus met 'n gesimuleerde aerospike-enjin om die impak daarvan op voertuigverrigting te bepaal. In die loop van die toetsveldtog het die prototipe ongeveer 40 minute se vlugtyd opgehoop, wat 'n suksesvolle mylpaal vir Polaris-ruimtevliegtuie was.

In die toekoms sal die data wat van die MIRA-Light-vlugte ingesamel is, gebruik word om 'n groterskaalse MIRA-voertuig te ontwikkel. Hierdie volgende iterasie sal byna 14 voet (4.25 meter) meet en sal toegerus wees met 'n werklike lineêre aerospike-enjin om toetsing van geïntegreerde vlugstelsels moontlik te maak.

Die MIRA- en MIRA-Light-prototipes dien as voorlopers van Polaris Spaceplanes se uiteindelike demonstrasiemodel, NOVA. Na die suksesvolle toetsing van die MIRA-voertuig, beplan Polaris om die ontwerp verder op te skaal tot 'n lengte van 22 voet (6.7 meter) vir die NOVA-model. NOVA sal vier keroseen-aangedrewe straalenjins gebruik, benewens sy funksionele aerospike-enjin, wat volle vuurpylaangedrewe vlugte teen supersoniese spoed in die Aarde se boonste atmosfeer moontlik maak.

Met die veronderstelling dat die komende demonstrasiemissies vir MIRA goed verloop, beoog Polaris Spaceplanes om die NOVA-model in 2024 te begin vlieg. Hierdie prototipes is deel van 'n breër plan deur die maatskappy om 'n veeldoelige, hipersoniese vervoervoertuig genaamd AURORA te ontwikkel. Die beoogde AURORA is ontwerp om 'n loonvrag van tot 22,000 10,000 pond (2,200 1,000 kilogram) na suborbitale snelhede of tot XNUMX XNUMX pond (XNUMX XNUMX kilogram) na enige skuins wentelbaan te vervoer.

Polaris Spaceplanes het sy visier daarop gerig om die AURORA-voertuig iewers tussen 2026 en 2027 te vlieg, wat sy verbintenis tot die bevordering van lugvaarttegnologie toon en die grense van ruimteverkenning verskuif.

Bronne:

- Europese Ruimtevlug

– Polaris Spaceplanes se webwerf