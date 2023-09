Die ontdekking van poolringsterrestelsels werp lig op galaktiese strukture

Sterrestelsels kom in verskillende vorms voor, en ons begrip daarvan het ontwikkel namate ons ons waarnemings buite die visuele spektrum uitbrei. Polêre ringsterrestelsels (PRG's) is 'n unieke tipe sterrestelsel wat gekenmerk word deur 'n buitenste ring van gas en sterre wat loodreg op die sterrestelselvlak gekantel is. Hierdie ringe, wat dikwels hoofsaaklik uit diffuse waterstofgas bestaan, is tipies slegs by radiogolflengtes sigbaar.

Alhoewel poolringsterrestelsels die eerste keer in 1978 ontdek is, bly die vormingsproses van hierdie galaktiese strukture 'n raaisel. Een teorie stel voor dat die ringe 'n gevolg is van galaktiese botsings, waar die waterstofgas van botsende sterrestelsels in 'n polêre belyning afgegooi word. Gevolglik is geglo dat poolringsterrestelsels skaars is. 'n Onlangse opname van sterrestelsels wat as deel van die WALLABY-projek gedoen is, dui egter daarop dat PRG's meer algemeen kan wees as wat voorheen gedink is.

Die WALLABY-projek, wat staan ​​vir Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, het ten doel om 'n hoë-resolusie kaart van neutrale waterstof in die Suidelike Halfrond lug te skep. Deur die intergalaktiese gas en die waterstof rondom sterrestelsels te karteer, verskaf die opname waardevolle insigte in die strukture van hierdie kosmiese voorwerpe. In die aanvanklike stadium van die opname is ongeveer 600 sterrestelsels gekarteer, en twee poolringsterrestelsels is geïdentifiseer.

Op grond van hierdie bevindinge word beraam dat 1% tot 3% van die sterrestelsels wat in WALLABY ondersoek is, polêre ringstrukture sal vertoon. Na voltooiing van die opname is dit moontlik dat honderde poolringsterrestelsels ontdek sal word, wat ons kennis van hierdie enigmatiese galaktiese formasies aansienlik verhoog. Boonop sal die oorvloed data wat deur hierdie projek ingesamel word, sterrekundiges 'n dieper begrip bied van hoe hierdie eienaardige sterrestelsels vorm en ontwikkel. Dit kan ook waardevolle insigte verskaf oor die interaksie tussen donker materie en sterrestelsels.

In die algemeen bied die ontdekking van poolringsterrestelsels en die voortgesette WALLABY-projek 'n belowende manier om die verborge strukture binne sterrestelsels te verken en die geheimenisse van die heelal te ontrafel.

Definisies:

– Poolringsterrestelsels (PRG's): Spiraalvormige of elliptiese sterrestelsels met 'n buitenste ring van gas en sterre wat min of meer loodreg op die galaktiese vlak kantel.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind opname, 'n projek wat daarop gemik is om 'n hoë-resolusie kaart van neutrale waterstof in die Suidelike Halfrond lug te skep.

Bronne:

– Deg, N., et al. "WALLABY-loodsopname: die potensiële poolringsterrestelsels NGC 4632 en NGC 6156." Maandelikse kennisgewings van die Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.