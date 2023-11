Pakistan het onlangs 'n ooreenkoms met die Europese Ruimte-agentskap (ESA) onderteken om sy eie konstellasie van satelliete teen 2027 te vestig. Hierdie landmerkooreenkoms sal Pakistan in staat stel om sy vermoëns in die monitering van grondgebruik, landbou, infrastruktuur en noodgevalle te verbeter. Die satellietkonstellasie sal bestaan ​​uit 'n stelsel van ten minste vier satelliete – drie opto-elektroniese en een radar – wat in tandem werk om waardevolle data in te samel.

Die koste van die projek, wat op €85 miljoen (378 miljoen zloty) geraam word, sal deur Pakistan gefinansier word, terwyl die ESA sy kundigheid in die ontwerp, konstruksie, lansering en ingebruikneming van die satelliete sal uitbrei. Hierdie samewerkingspoging sal nie net Pakistan se ruimteprogram versterk nie, maar ook sy posisie op die gebied van Aardewaarneming versterk.

“Tans het Pakistan nie sy eie satelliete nie, en die vraag na hoë-resolusie data is baie hoog,” beklemtoon Waldemar Buda, die land se minister van ontwikkeling. Die beskikbaarheid van hierdie data sal geweldige voordele bied in die evaluering van die impak van klimaatsverandering, omgewingsbesoedeling en veiligheidsrisiko's. Boonop kan dit help om die toepaslike vlak van ondersteuning vir boere en besighede te bepaal.

Die ESA se direkteur, Josef Aschbacher, het verlede week die vennootskap aangekondig en onthul dat die satellietkonstellasie “Camilla” genoem sal word. Simonetta Cheli, die direkteur van die ESA se aardwaarnemingsprogramme, het die belangrikheid van hierdie samewerking beklemtoon om Pole se rol en mededingendheid in die aardwaarnemingsmark uit te brei.

Hierdie ooreenkoms volg op Pole se verhoogde bydraes tot die ESA vroeër vanjaar, wat €295 miljoen vir die jare 2023-2025 beloop. Hierdie finansiële ondersteuning stel Poolse maatskappye in staat om deel te neem aan verskeie programme vir die ontwikkeling van satellietkommunikasie-, navigasie- en aardwaarnemingstegnologieë, -produkte en -dienste.

Boonop het Pole onlangs sy kandidaat, Sławosz Uznański, genomineer om aan 'n ESA-sending na die Internasionale Ruimtestasie (ISS) deel te neem. Met hierdie benoeming baan Pole die weg vir sy tweede ruimtevaarder ooit om die ruimte te waag.

Die ondertekening van hierdie ooreenkoms is 'n deurslaggewende oomblik vir Pakistan se ruimteverkenningspogings. Deur hul eie satellietkonstellasie te lanseer, sal Pakistan aansienlik bydra tot wetenskaplike navorsing, nasionale ontwikkeling en die bevordering van hul ruimteprogram.

