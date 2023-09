Herontdek die vreugde van speel om fisieke aktiwiteit te verbeter

By

Slegs 'n klein persentasie mense in die Westerse wêreld kry daagliks genoeg fisiese aktiwiteit. Terwyl baie hulle na fiksheidspoorsnyers, dissipline of tuisoefentoerusting as potensiële oplossings wend, stel Darryl Edwards voor dat daar 'n beter opsie is: herontdek die plesier van speel.

Darryl, die stigter van die Primal Play Method, het by 'n podcast aangesluit om die sittende epidemie te bespreek wat beide volwassenes en kinders raak. Hy voer aan dat die vertroue op tegnologie en wilskrag alleen nie die probleem sal oplos nie. In plaas daarvan pleit hy vir die omhelsing van die intrinsieke motivering wat voortspruit uit die deelname aan spel.

Tydens die podcast bied Darryl praktiese voorstelle oor hoe om spel weer in ons lewens in te bring. Een idee is om 'n toneelgeskiedenis saam te stel, wat die herroeping en viering van die vreugdevolle oomblikke van spel uit ons verlede sou behels. Hy stel ook voor om "oerbewegings" te omhels wat die manier waarop diere en kinders beweeg, naboots, asook om die vrees te oorkom om dom te lyk terwyl hulle dit doen.

Die voordele van die inkorporering van meer beweging in ons lewens gaan verder as fisiese gesondheid. Darryl verduidelik dat die verkenning van ons vermoëns en omgewing deur speel vir ons vreugde en 'n gevoel van vervulling kan bring. Selfs alledaagse aktiwiteite kan meer speels gemaak word, wat dit makliker maak om beweging in ons besige volwasse lewens te inkorporeer.

Deur spel te prioritiseer, kan individue 'n meer volhoubare en aangename manier vind om hul fisieke aktiwiteitsvlakke te verhoog. In plaas daarvan om op eksterne motivering staat te maak of hulself te dwing om te oefen, kan hulle die ingebore vreugde wat uit spel kom, ontgin. Die herontdekking van die plesier van speel kan 'n kragtige hulpmiddel wees om die sittende lewenstyl wat in die moderne samelewing voorkom, te bekamp.

Definisies:

1. Sittigheid: 'n leefstyl wat gekenmerk word deur minimale fisieke aktiwiteit en lang periodes van sit of lê.

2. Primal Play Metode: 'n fiksheidsbenadering wat natuurlike bewegings en spel beklemtoon om fisieke aktiwiteitsvlakke te verhoog.

Bronne:

– Brett en Kate McKay. "Herontdek die vreugde van speel om fisieke aktiwiteit te verbeter." Kuns van Manlikheid. [bron]