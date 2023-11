Nuut ontdekte ysvulkaan op Pluto stel vrae oor die planeet se geheimsinnige verlede

Wetenskaplikes het onlangs ’n intrige ontdekking gemaak wat lig gewerp het op die komplekse geologie van die dwergplaneet Pluto. Dit blyk dat Pluto, een keer van sy planetêre status gedegradeer, moontlik 'n enorme ysvulkaan op sy oppervlak kan huisves. Hierdie nuut geïdentifiseerde vulkaan, genaamd Kiladze Caldera, is na raming so groot soos Yellowstone Nasionale Park.

Die Kiladze Caldera, wat aanvanklik met 'n krater verwar is, het die aandag getrek van navorsers wat data van NASA se New Horizons-sending ontleed het. 'n Nadere ondersoek het aan die lig gebring dat hierdie geologiese kenmerk waarskynlik verskeie kere oor sy geskiedenis uitgebreek het, en groot hoeveelhede krio-lawa wat uit ys, water en gasse bestaan, uitgespoeg het. Trouens, elkeen van sy grootste uitbarstings kon genoeg krio-lawa vrygestel het om amper die hele stad Los Angeles te bedek.

Kriovulkane, ook bekend as ysvulkane, is 'n fassinerende verskynsel wat op verskeie plekke in ons sonnestelsel voorkom. Anders as tradisionele vulkane wat gesmelte rots uitstraal, bars kriovulkane uit met 'n mengsel van ys, water en gasse. Hierdie ysige strukture is geïdentifiseer op ander hemelliggame soos die dwergplaneet Ceres en Enceladus, 'n maan van Saturnus.

Benewens Kiladze Caldera, het navorsers ook twee ander kriovulkaniese strukture op Pluto genaamd Wright Mons en Piccard Mons geïdentifiseer. Hierdie ontdekkings dui daarop dat die dwergplaneet 'n meer dinamiese en geologies aktiewe geskiedenis het as wat voorheen gedink is.

Een belangrike bewys wat die vulkaniese aard van Kiladze Caldera ondersteun, is die teenwoordigheid van ammoniak gemeng met waterys wat die vulkaan omring. Ammoniak het die vermoë om die vriespunt van water te verlaag, wat dit moontlik maak vir krio-lawa om as 'n vloeistof te vloei. Interessant genoeg is ammoniak ook 'n deurslaggewende komponent in die chemie wat aminosure produseer, die boustene van lewe.

Die ontdekking van Kiladze Caldera en sy kriovulkanisme het gelei tot nuwe vrae oor die oorsprong en evolusie van Pluto. Die navorsers bespiegel dat Pluto dalk eens 'n wêreldwye interne oseaan gehad het, wat nog gedeeltelik vloeibaar kan wees as gevolg van oorblywende hitte van sy vorming. Alternatiewelik kan die ondergrondse oseaan oorgevries het, maar klein reservoirs vloeibare water bly oor, wat periodiek aanleiding gee tot kriovulkaniese aktiwiteit.

Om die geheimenisse van Pluto se geologiese verlede werklik te verstaan, sal die ywerige werk van toekomstige planetêre wetenskaplikes vereis. Om die oorsprong van die waterkrio-lava te ontrafel en die enigmatiese geskiedenis van hierdie verre wêreld te ontsyfer, sal ongetwyfeld waardevolle insigte in die vorming en dinamika van planetêre liggame verskaf.

Wat is 'n kriovulkaan?

'n Kriovulkaan, ook bekend as 'n ysvulkaan, is 'n vulkaan wat uitbars met 'n mengsel van ys, water en gasse in plaas van gesmelte rots. Kriovulkane is waargeneem op hemelliggame soos Pluto, Ceres en Saturnus se maan Enceladus.

Word Pluto steeds as 'n planeet beskou?

Nee, Pluto word nie meer as 'n planeet geklassifiseer nie. In 2006 het die Internasionale Astronomiese Unie die definisie van 'n planeet herdefinieer, wat gelei het tot Pluto se herklassifikasie as 'n dwergplaneet.

Kan daar ander kriovulkane op Pluto wees?

Ja, behalwe die nuut ontdekte Kiladze Caldera, is twee ander kriovulkaniese strukture genaamd Wright Mons en Piccard Mons op Pluto geïdentifiseer. Hierdie bevindinge dui op 'n meer komplekse en aktiewe geologie op die dwergplaneet.

Wat kan die bron van die krio-lawa op Pluto wees?

Wetenskaplikes is nog onseker oor die presiese bron van die water-krio-lawa op Pluto. Daar word bespiegel dat die krio-lawa afkomstig kan wees van 'n oorblywende hittereservoir in die planeet se kern of uit klein sakke vloeibare water wat binne 'n bevrore ondergrondse oseaan oorbly.

