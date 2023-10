Gewysigde swaartekragteorie stel voor dat negende planeet dalk nie bestaan ​​nie

Navorsers Harsh Mathur en Katherine Brown het voorgestel dat die orbitale afwykings wat in die buitenste sonnestelsel waargeneem is, wat die soektog na 'n negende planeet aangewakker het, eerder deur 'n gewysigde swaartekragwet verklaar kan word. Die gewysigde teorie, bekend as Modified Newtonian Dynamics (MOND), stel voor dat Newton se swaartekragwet tot op 'n sekere punt geldig is, waarby 'n ander gravitasiegedrag oorneem.

MOND was suksesvol in die verduideliking van waarnemings op galaktiese skale en word deur sommige wetenskaplikes as 'n alternatief vir donker materie beskou. Mathur en Brown wou egter die uitwerking daarvan op die buitenste sonnestelsel ondersoek nadat sterrekundiges die moontlikheid van ’n negende planeet in 2016 aangekondig het.

Toe die navorsers die wentelbane van voorwerpe van die potensiële negende planeetdatastel teen die gravitasieveld van die Melkweg-sterrestelsel uitgestip het, het hulle 'n treffende belyning gevind. Volgens MOND sal sommige voorwerpe in die buitenste sonnestelsel oor miljoene jare in lyn met die sterrestelsel se gravitasieveld gesleep word.

Terwyl die huidige datastel klein is en ander moontlikhede nie uitgesluit kan word nie, beklemtoon die studie die potensiaal vir die buitenste sonnestelsel om as 'n laboratorium te dien vir die toets van swaartekrag en die bestudering van fundamentele probleme van fisika.

Oor die algemeen daag hierdie navorsing die bestaan ​​van 'n negende planeet in die buitenste sonnestelsel uit en stel voor dat die waargenome orbitale anomalieë deur 'n gewysigde gravitasieteorie verklaar kan word.

Bron: Case Western Reserve Universiteit

Definisies:

– Gewysigde Newtoniaanse Dinamika (MOND): 'n Gewysigde teorie van swaartekrag wat Newton se swaartekragwet voorstel, is geldig tot op 'n punt waarbuite 'n ander gravitasiegedrag oorneem.

– Donker Materie: Hipotetiese vorm van materie wat gravitasie-effekte sal hê, maar geen lig uitstraal nie.

– Melkweg: Die sterrestelsel wat ons sonnestelsel bevat.

(Bron: Katherine Brown et al, Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hipothesis, The Astronomical Journal (2023))