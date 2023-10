Nuwe insigte in asteroïde Bennu onthul deur OSIRIS-REx-voorbeeld

Wetenskaplikes was verbaas om 'n oorvloed donker, fynkorrelige materiaal te vind toe hulle die houer oopgemaak het wat die monster bevat wat van die naby-aarde asteroïde Bennu versamel is. Die onverwagte puin aan die binnekant van die houer se deksel en basis bied aan navorsers 'n geleentheid om belangrike insigte oor die asteroïde te kry selfs voordat die primêre monster ontleed word.

Die monsterversameling was die suksesvolle afsluiting van NASA se 7-jaar lange OSIRIS-REx-sending, wat 200 miljoen myl na Bennu gereis het, op die asteroïde geraak het en dan teruggekeer het na die aarde om die monster af te lewer. Die monster-terugvoerkapsule is na NASA se Johnson Space Centre in Houston vervoer vir noukeurige ontleding in 'n toegewyde skoon kamer.

Asteroïdes is oorblyfsels uit die vroeë dae van die sonnestelsel en die bestudering daarvan kan waardevolle inligting verskaf oor die vorming en evolusie van die planete. Daarbenewens is die begrip van die samestelling en wentelbane van naby-aarde asteroïdes noodsaaklik vir die ontwikkeling van strategieë om potensiële botsings met ons planeet te voorkom.

Tydens die monsterversamelingsproses het die ruimtetuig se raak-en-gaan-monsterverkrygingsmeganisme-kop die oppervlak van Bennu versteur en 'n aansienlike hoeveelheid materiaal versamel. Dit het daartoe gelei dat deeltjies die ruimte ingedryf het voordat die kop in die houer gestoor is. Wetenskaplikes hoop om 'n vinnige ontleding te doen van die materiaal wat op die houer se deksel en basis ontdek is voordat hulle in die grootste deel van die monster duik.

Deur die samestelling van die Bennu-monster te bestudeer, beoog wetenskaplikes om insigte te verkry in die vroeë dae van ons sonnestelsel en moontlik metodes te ontwikkel om potensieel gevaarlike asteroïdes af te buig. Die onverwagte puin op die houer bied 'n onverwagse bonus vir navorsers, en bied 'n blik op die asteroïde se samestelling voordat die hoofmonsterontleding plaasvind.

