Geoloog ontdek massiewe verlore tektoniese plaat

Geoloog Suzanna van de Lagemaat van die Universiteit van Utrecht het 'n voorheen onbekende tektoniese plaat gerekonstrueer wat een keer 'n kwart so groot soos die Stille Oseaan was. Die bestaan ​​van hierdie plaat, genaamd Pontus, is meer as 'n dekade gelede deur haar kollegas voorspel op grond van fragmente van ou tektoniese plate wat diep in die Aarde se mantel gevind is. Deur veldnavorsing en gedetailleerde ondersoeke van berggordels op verskeie plekke, insluitend Japan, Borneo, die Filippyne, Nieu-Guinee en Nieu-Seeland, het Van de Lagemaat die verlore plaat gerekonstrueer.

Een verrassende ontdekking was dat oorblyfsels van Pontus op die noorde van Borneo gevind is, wat die bestaan ​​daarvan bevestig. Van de Lagemaat se navorsing het ook aan die lig gebring dat Pontus deel was van 'n enkele koherente plaattektoniese stelsel wat vir minstens 150 miljoen jaar van suidelike Japan tot Nieu-Seeland gestrek het. Hierdie bevinding is betekenisvol in die veld van plaattektoniek.

Om die bewegings van tektoniese plate te verstaan ​​is van kardinale belang vir die begrip van die Aarde se geologiese geskiedenis, insluitend veranderinge in paleogeografie, klimaat en die verspreiding van seldsame metale. Groot oseaniese plate uit die verlede het egter deur subduksie in die Aarde se mantel verdwyn en net fragmente van rots in berggordels agtergelaat.

Van de Lagemaat se navorsing het behels die rekonstruering van die bewegings van stroomplate in die westelike Stille Oseaan-streek. Geologiese data en magnetiese laboratoriumnavorsing op gesteentes wat op die noorde van Borneo gevind is, het aangedui dat dit oorblyfsels van die Pontus-plaat was.

Die bestaan ​​van Pontus is bevestig deur geologiese afwykings wat deur seismograwe geïdentifiseer is. Wanneer aardbewings golwe deur die Aarde se binnekant stuur, kan onderbrekings in die seine die teenwoordigheid van anomalieë in die mantel aandui, soos fragmente van tektoniese plate.

Die ontdekking van Pontus en sy rekonstruksie verskaf nuwe insigte in die geskiedenis en dinamika van die aarde se tektoniese plate.

Bronne:

– Gondwana Navorsing

– Universiteit Utrecht