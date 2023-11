Nuwe studie onthul potensiële patogene wat op rivierplastiek stap

'n Onlangse studie wat op 'n rivier in die VK gedoen is, het 'n kommerwekkende verband tussen plastiekrommel en die vervoer van gevaarlike patogene stroomaf aan die lig gebring. Die navorsing het in die rivier Sowe in Warwickshire en West Midlands Engeland gedelf, met die fokus op die impak van gestort plastiek, houtstokke en die water self op die teel van mikroörganismes. Die bevindinge dui daarop dat hierdie gemeenskappe van mikroörganismes kan dien as 'n reservoir vir bakterieë en virusse wat bekend is om menslike siektes en antibiotika weerstand te veroorsaak.

Hoofskrywer Vinko Zadjelovic van die Universiteit van Antofagasta in Chili het die potensiële implikasies vir menslike gesondheid beklemtoon en gesê dat "plastiek in varswaterliggame kan bydra tot die vervoer van potensiële patogene en antibiotika-weerstandsgene." Dit werp lig op 'n pertinente kommer oor openbare gesondheid aangesien antibiotikaweerstandigheid steeds 'n groeiende bedreiging wêreldwyd inhou. Trouens, in 2019 alleen het infeksies wat verband hou met antibiotika-weerstandigheid die lewens van na raming 2.7 miljoen mense wêreldwyd geëis. As dit nie aangespreek word nie, sal hierdie getal na verwagting teen 10 tot 'n verbysterende 2050 miljoen sterftes styg.

Die studie het beduidende variasies in die mikro-organisme-gemeenskappe aan die lig gebring, afhangende van die materiaal wat gemonster is. Terwyl afvalwaterbehandelingsaanlegte vereis word om afvalwater voldoende te behandel en te ontsmet, het die watermonsters wat in Februarie 2020 vanaf River Sowe versamel is, patogene bevat soos Salmonella, E.Coli en Streptococcus wat verantwoordelik is vir strep keel. Hierdie bevindinge onderstreep die dringende behoefte aan strenger monitering en regulering van afvalwaterbehandelingsaanlegte om potensiële gesondheidsgevare te versag.

Verder het die plastiek- en houtmonsters wat ingesamel is "opportunistiese" bakterieë gelok, insluitend Pseudomonas aeruginosa en aeromonas, wat 'n risiko inhou vir individue met gekompromitteerde immuunstelsels. Daar is gevind dat P.aeruginosa, bekend daarvoor dat dit infeksies by hospitaalpasiënte veroorsaak, byna drie keer meer volop is op verweerde plastiek, wat die afbreek van plastiek in 'n natuurlike omgewing naboots in vergelyking met hout. Boonop het die verweerde plastiek 'n groter teenwoordigheid van gene geassosieer met antibiotika weerstand vertoon.

Hierdie studie beklemtoon die noodsaaklike belangrikheid daarvan om plastiekbesoedeling in riviere aan te spreek en om behoorlike afvalwaterbehandelingspraktyke af te dwing. Strenger regulasies vir die monitering en behandeling van afvalwater kan help om die verspreiding van gevaarlike patogene stroomaf te voorkom. Verder is dit van kardinale belang vir individue en organisasies om verantwoordelik op te tree deur plastiekafval te verminder en volhoubare praktyke te bevorder om ons waterweë te beskerm en menslike gesondheid te beskerm.

Algemene vrae (FAQ)

V: Hoe dra plastiekrommel in riviere by tot die vervoer van patogene?

A: Die plastiek wat in riviere gestort word, skep 'n broeiplek vir mikroörganismes, wat moontlik as 'n reservoir vir bakterieë en virusse dien. Hierdie mikro-organismegemeenskappe kan patogene stroomaf vervoer, wat 'n risiko vir menslike gesondheid inhou.

V: Wat is die implikasies van antibiotika weerstand?

A: Antibiotiese weerstand is 'n groeiende openbare gesondheidsbedreiging, wat lei tot 'n toenemende aantal infeksies wat moeilik is om te behandel. In 2019 het antibiotika-weerstandige infeksies tot ongeveer 2.7 miljoen sterftes wêreldwyd gelei. Daar word beraam dat hierdie getal teen 2050 wêreldwyd tot 10 miljoen sterftes kan styg.

V: Wat kan gedoen word om hierdie probleem aan te spreek?

A: Strenger monitering van afvalwaterbehandelingsaanlegte en implementering van regulasies kan help om die vervoer van patogene te versag. Daarbenewens kan die vermindering van plastiekafval en die bevordering van volhoubare praktyke bydra tot die behoud van die gesondheid van ons waterweë en die voorkoming van die verspreiding van gevaarlike mikroörganismes.