Plastiekbesoedeling in riviere: 'n gevaarlike pad vir verspreiding van siektes

Plastiekrommel in riviere dien as 'n kanaal vir gevaarlike patogene, wat hulle in staat stel om stroomaf te reis, volgens 'n baanbrekende studie. Die navorsing, wat in 'n Britse rivier gedoen is, het aan die lig gebring dat plastiek- en houtstokke wat gestort is, 'n ideale omgewing skep vir mikroörganismes om te floreer, wat moontlik bakterieë en virusse huisves wat siektes by mense veroorsaak en bydra tot antibiotika-weerstandigheid.

Hoofskrywer Vinko Zadjelovic van die Universiteit van Antofagasta in Chili het die studie se bevindinge beklemtoon en gesê: "Ons navorsing dui daarop dat plastiek in varswaterliggame die vervoer van patogene en antibiotika-weerstandsgene kan vergemaklik, wat gevolglik menslike gesondheid kan beïnvloed."

Die bedreiging van weerstand teen antibiotika is groot in ons globale gesondheidsorgstelsels. In 2019 alleen het antibiotika-weerstandige infeksies die lewens van na raming 2.7 miljoen mense wêreldwyd geëis. Skokkend genoeg word geprojekteer dat hierdie getal teen 10 die hoogte sal inskiet tot 2050 miljoen sterftes, soos uiteengesit in die studie wat in die joernaal Microbiome gepubliseer is.

Sodra plastiek water binnegaan, word dit binne minute met mikrobes bedek. Om verder te ondersoek, het die navorsers monsters vir 'n week lank in die Sowerivier, stroomaf van 'n afvalwatersuiweringsaanleg, gedompel. Die studie het beduidende verskille in die mikrobiese gemeenskappe wat op verskillende materiale gevind is, opgelewer.

Die watermonsters wat in Februarie 2020 versamel is, bevat veral menslike patogene soos Salmonella, Escheria coli (E. coli) en Streptococcus, wat verantwoordelik is vir die veroorsaak van streptokokke. Dit beklemtoon die dringende behoefte aan strenger monitering van afvalwaterbehandelingsaanlegte, soos uitgelig deur Zadjelovic.

In teenstelling hiermee het die plastiek- en houtmonsters "opportunistiese" bakterieë gelok, insluitend Pseudomonas aeruginosa en aeromonas, wat bekend is dat dit 'n risiko inhou vir individue met gekompromitteerde immuunstelsels. Daar is gevind dat P. aeruginosa, veral algemeen in hospitale en verantwoordelik is vir infeksies by pasiënte, byna drie keer meer volop is op verweerde plastiek in vergelyking met hout. Boonop het die verweerde plastiek 'n hoër voorkoms van gene geassosieer met antibiotika weerstand getoon.

Hierdie studie vestig die aandag op die kommerwekkende kwessie van plastiekbesoedeling in riviere en die potensiële implikasies daarvan vir openbare gesondheid. Strenger regulasies en verhoogde monitering van afvalwaterbehandelingsaanlegte is van kardinale belang om die vervoer van gevaarlike patogene stroomaf te voorkom. Aangesien riviere 'n belangrike pad bly vir plastiek wat die wêreld se oseane bereik, is dit noodsaaklik dat ons onmiddellik optree om hierdie wêreldwye probleem te bekamp.

FAQ

1. Waarom is plastiekbesoedeling in riviere 'n bekommernis?

Plastiekbesoedeling in riviere is 'n groot bekommernis, want dit dien as 'n kanaal vir gevaarlike patogene. Mikro-organismes kan floreer op plastiek rommel, wat die risiko van siektes en antibiotika weerstand verhoog.

2. Wat is die potensiële implikasies vir menslike gesondheid?

Plastiek- en houtstokke wat in riviere gestort word, kan bakterieë en virusse bevat wat bekend is dat hulle menslike siektes veroorsaak, insluitend antibiotika-weerstandige infeksies. Dit hou 'n beduidende bedreiging vir menslike gesondheid in.

3. Hoe kan ons die kwessie van plastiekbesoedeling in riviere aanspreek?

Om die kwessie van plastiekbesoedeling in riviere aan te spreek, is strenger monitering van afvalwaterbehandelingsaanlegte nodig. Daarbenewens kan die implementering van regulasies om plastiekafval te verminder en die bevordering van volhoubare praktyke help om die probleem te versag.

4. Hoe dra verweerde plastiek by tot antibiotika weerstand?

Verweerde plastiek, wat soos die afbreek van plastiek in die natuur lyk, het 'n hoër voorkoms van gene wat verantwoordelik is vir antibiotika weerstand vertoon. Hierdie bevinding beklemtoon die rol van plastiekbesoedeling in die verspreiding van antibiotika-weerstandsgene.