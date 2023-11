Plante wat uitsterwing oorleef het: die raaisel van stikstof

Ná die rampspoedige uitsterwingsgebeurtenis wat die dinosourusse uitgewis en die Aarde hervorm het, het net ’n handjievol plantspesies daarin geslaag om te oorleef. Onder hierdie oorlewendes was die antieke plante bekend as broodbome, wat al sedert die Mesosoïese Era, meer as 250 miljoen jaar gelede, bestaan ​​het. Alhoewel die meeste broodbome uitgesterf het, het 'n onlangse studie lig gewerp op hoe sekere spesies daarin geslaag het om aan te pas en deur die tyd te volhard.

Tradisioneel is geglo dat broodbome in 'n spesifieke klimaat of omgewing gedy. Baanbrekende navorsing wat in die joernaal Nature Ecology & Evolution gepubliseer is, het egter 'n ander storie aan die lig gebring. Hoofskrywer Michael Kipp, 'n assistent-professor in Aard- en Klimaatwetenskappe aan die Duke Universiteit, het 'n diepgaande ontleding van broodboomfossiele gedoen om hul groeigeskiedenis te ontsyfer en lig op die Aarde se klimaat te werp.

Die sleutelbevinding van die studie was die rol van simbiotiese bakterieë in die oorlewing van broodbome. Hierdie bakterieë vorm 'n wedersyds voordelige verhouding met die plante en voorsien hulle van stikstof in ruil vir suikers. Stikstofbinding, soos dit bekend staan, laat plante toe om toegang tot 'n noodsaaklike voedingstof uit die atmosfeer te verkry. Hierdie meganisme is in moderne peulgewasse en ander stikstofbindende plante waargeneem.

Deur stikstofisotope in antieke broodboomfossiele te ontleed, het Kipp ontdek dat die oorlewende broodboomspesies op simbiotiese bakterieë staatmaak vir hul stikstofbehoeftes. Die uitgestorwe geslagte het egter nie hierdie eienskap vertoon nie. Dit openbaar 'n deurslaggewende ekologiese verskuiwing wat oor miljoene jare plaasgevind het.

Die studie maak nuwe moontlikhede oop om die aarde se klimaatgeskiedenis te verstaan. Deur die samestelling van antieke plantweefsels te ondersoek, kan navorsers atmosferiese toestande uit die verlede rekonstrueer. Dit bied nie net insigte in die oorlewingstrategieë van antieke plantspesies nie, maar help ons ook om te verstaan ​​hoe ekosisteme oor tyd verander het.

Alhoewel onbeantwoorde vrae bly oor hoe stikstofbinding die oorlewende broodbome bevoordeel het, glo Kipp dat hierdie nuwe tegniek belofte inhou. Verdere navorsing kan die spesifieke voordele ondersoek wat stikstofbinding in 'n veranderende wêreld bied en hoe dit die mededinging met ander plantspesies beïnvloed het.

Hierdie studie beklemtoon die veerkragtigheid en aanpasbaarheid van plante in die lig van massa-uitsterwingsgebeure. Broodbome, eens 'n gunsteling kos van weidende dinosourusse, het daarin geslaag om vir meer as 250 miljoen jaar te verduur, en het ontelbare veranderinge in die aarde se klimaat oorleef. Soos wetenskaplikes voortgaan om die geheime van ons planeet se verlede te ontbloot, verskaf hulle waardevolle insigte wat ons begrip van sy toekoms kan inlig.

FAQ

V: Wat is broodbome?

A: Broodbome is 'n antieke geslag van palmagtige plante wat al sedert die Mesosoïese Era, meer as 250 miljoen jaar gelede, bestaan ​​het.

V: Hoe het broodbome die uitsterwing oorleef?

A: Die oorlewende broodboomspesies het staatgemaak op simbiotiese bakterieë in hul wortels, wat hulle van stikstof voorsien het vir groei. Dit het hulle in staat gestel om aan te pas en te volhard deur veranderende omgewings.

V: Wat is stikstofbinding?

A: Stikstofbinding is die proses waardeur sekere plante 'n simbiotiese verhouding met bakterieë in hul wortels vorm. Die bakterieë verskaf stikstof aan die plante in ruil vir suikers.

V: Hoe kan fossiele atmosferiese toestande openbaar?

A: Fossiele kan ontleed word vir stikstofisotope, wat insig gee in die samestelling van die atmosfeer waarin die plante gegroei het. Dit help navorsers om vorige klimaatstoestande te rekonstrueer.

V: Wat kan ons leer uit die bestudering van antieke plantspesies?

A: Die bestudering van antieke plantspesies help ons om te verstaan ​​hoe ekosisteme oor tyd verander het en bied insig in die aanpasbaarheid en veerkragtigheid van plante in die lig van omgewingsuitdagings.