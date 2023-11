Nuwe studie toon potensiaal vir maanlandbou met bakterieë-ondersteunde groei

Chinese navorsers van die China Agricultural University het 'n baanbrekende studie gedoen wat die potensiaal vir die groei van plante op die Maan ondersoek. In 'n onlangse referaat wat in Communications Biology gepubliseer is, beskryf die span hoe hulle suksesvol tabakplante in gesimuleerde maangrond gekweek het deur bakterieë te gebruik.

Die studie, gelei deur Yitong Xia en sy kollegas by die China Landbou-universiteit, het ten doel gehad om volhoubare maniere te vind vir ruimtevaarders om plaaslike hulpbronne op die Maan te oes. In-situ hulpbronbenutting (ISRU) is van kardinale belang vir langtermyn menslike teenwoordigheid buite die aarde. Deur maanwaterys en regoliet te gebruik om plante te kweek, kan ruimtevaarders 'n hernubare bron van voedsel, suurstof en biomassa hê, wat hul afhanklikheid van hervoorsieningsendings vanaf die aarde verminder.

Die span het maangrondsimulant geskep deur vulkaniese materiaal te gebruik met soortgelyke chemiese en fisiese eienskappe as maanregoliet. Hulle het toe drie stamme bakterieë – Bacillus mucilaginosus, Bacillus megaterium en Pseudomonas fluorescent – ​​in die grond ingebring. Die bakterieë het 'n lae pH-omgewing geskep wat fosfaatbevattende minerale opgelos het, wat die grond meer vrugbaar maak vir plantgroei. Die resultate het getoon dat die behandelde grond tabakplante geproduseer het met langer stamme, wortels en swaarder, wyer trosse blare in vergelyking met die onbehandelde grond.

Hierdie studie bou voort op vorige navorsing wat deur tuinboukundiges van die Universiteit van Florida gedoen is, wat ook die potensiaal vir die groei van plante in maangrond ondersoek het. Hulle resultate was egter nie so sterk soos dié wat deur die Chinese span behaal is nie. Die byvoeging van spesifieke stamme bakterieë was die sleutel tot die bevordering van vrugbaarheid in maangrond.

Die vermoë om plante op die Maan te kweek is deurslaggewend vir die handhawing van menslike verkenning en ontwikkeling buite die Aarde. Dit kan die behoefte aan duur hervoorraadsendings vanaf die Aarde aansienlik verminder, wat lei tot meer ekonomies en omgewings lewensvatbare maanhabitatte.

FAQ

V: Wat is in-situ hulpbronbenutting (ISRU)?

A: In-situ hulpbronbenutting verwys na die proses om plaaslike hulpbronne by 'n hemelliggaam, soos die Maan, te benut om volhoubaar in die behoeftes van menslike ontdekkingsreisigers of setlaars te voorsien.

V: Hoe het die Chinese navorsers die maangrondsimulant gemaak?

A: Die navorsers het vulkaniese materiaal gebruik wat afkomstig is van die Changbai-berge van China se Jilin-provinsie, wat soortgelyke chemiese en fisiese eienskappe as maanregoliet het.

V: Hoekom is dit belangrik om plante op die Maan te kan kweek?

A: Groeiende plante op die Maan sal ruimtevaarders voorsien van 'n hernubare bron van voedsel, suurstof en biomassa, wat hul afhanklikheid van hervoorsieningsendings vanaf die Aarde verminder en langtermyn menslike teenwoordigheid volhoubaar maak.

V: Hoe het die bakterieë-ondersteunde groei die maangrond meer vrugbaar gemaak?

A: Die ingevoerde bakterieë het 'n lae-pH-omgewing geskep wat fosfaatbevattende minerale in die grond opgelos het, wat fosfor vrygestel het vir plantgebruik en die grond meer bevorderlik maak vir plantgroei.

V: Wat is die implikasies van hierdie studie?

A: Hierdie studie maak moontlikhede oop vir die vestiging van maankweekhuise en die bevordering van die ontwikkeling van volhoubare maanhabitatte, wat uiteindelik lei tot 'n permanente menslike teenwoordigheid op die Maan.