Sintetiese plantbiologie-benadering toon belofte vir die behandeling van Huntington se siekte, studie bevind

Navorsers aan die Universiteit van Keulen het 'n sintetiese plantbiologie-benadering ontdek wat moontlik kan lei tot die ontwikkeling van 'n terapie vir neurodegeneratiewe siektes, spesifiek Huntington se siekte. In hul studie wat in Nature Aging gepubliseer is, het die navorsers bevind dat 'n sintetiese ensiem afkomstig van plante genaamd stromal processing peptidase (SPP) die klont van proteïene wat verantwoordelik is vir die patologiese veranderinge in modelle van Huntington se siekte in menslike selle en die nematode Caenorhabditis elegans kan verminder.

Huntington se siekte is 'n neurodegeneratiewe afwyking wat veroorsaak word deur die ophoping van proteïene met veelvuldige herhalings van glutamienaminosure. Hierdie ophoping lei tot sellulêre disfunksie. Die siekte is tans ongeneeslik, en die ontwikkeling van effektiewe behandelings is uitdagend.

Om potensiële middels vir die behandeling van Huntington se siekte te ondersoek, het die navorsers gekyk na plante, wat 'n merkwaardige veerkragtigheid teen stres het en nie proteïenaggregasie siektes ervaar soos mense nie. Hulle het die giftige mutante huntingtin-proteïen, wat seldood in menslike neurone veroorsaak, in Arabidopsis thaliana-plante ingebring. Verbasend genoeg het die plante die proteïenklonte effektief verwyder en skadelike effekte vermy.

Deur sintetiese biologie te gebruik, het die wetenskaplikes die plant se vermoë oorgedra om proteïenaggregasie in menslike selle en dieremodelle van Huntington se siekte te voorkom. Die navorsers het die chloroplast plantproteïen SPP geïdentifiseer as die sleutelkomponent wat verantwoordelik is vir die voorkoming van giftige proteïenafsettings in plante. Die uitdrukking van SPP in modelle van Huntington se siekte het proteïenklonte verminder en simptome verbeter.

Die bevindinge van hierdie studie kan die weg baan vir nuwe terapeutiese benaderings vir die behandeling van Huntington se siekte en ander neurodegeneratiewe siektes. Die navorsers glo dat die bestudering van plantmolekulêre meganismes nuwe middels kan ontbloot wat menslike siektes kan voorkom. Hulle beplan ook om 'n beginonderneming te vestig om plantafgeleide terapeutiese proteïene te produseer en dit verder te toets.

Oor die algemeen verteenwoordig hierdie navorsing 'n belangrike stap vorentoe in die soeke na 'n behandeling vir Huntington se siekte, wat hoop bied aan diegene wat deur hierdie ongeneeslike toestand geraak word.

Bronne:

– Nature Aging: “In-planta-uitdrukking van menslike polyQ-uitgebreide huntingtin-fragment openbaar meganismes om siekteverwante proteïenaggregasie te voorkom”

- Universiteit van Keulen