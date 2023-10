SpaceX gaan sy satellietontplooiingsmissies hervat deur nog 22 Starlink-satelliete in 'n wentelbaan te lanseer. Die Falcon 9-vuurpyl wat die satelliete dra, is geskeduleer om van die Cape Canaveral Ruimtemagstasie se Space Launch Complex 40 op te lig. Die lansering het vyf rugsteunvensters vanaf 9:57 tot 12:35 Maandag, met bykomende rugsteunvensters Maandagaand. Weerstoestande word voorspel om gunstig te wees, met 'n 80%-kans vir goeie toestande.

Die booster vir hierdie missie maak sy 14de vlug en sal probeer om nog 'n herstellanding op die hommeltuigskip A Shortfall of Gravitas in die Atlantiese Oseaan te probeer land. As dit suksesvol is, sal dit die 55ste lansering vanaf die Space Coast in 2023 wees, met al die vier lanserings wat deur SpaceX uitgevoer word. Die maatskappy het hierdie week nog 'n bekendstelling beplan, met die vierde Falcon Heavy-bekendstelling van die jaar vanaf Kennedy Space Center. Dit sal die Falcon Heavy se eerste NASA-sending wees, wat die sonde Psyche op 'n reis na 'n metaalryke asteroïde stuur.

Die meeste van SpaceX se lanserings was vir hul Starlink-internetsatellietkonstellasie. Die komende bekendstelling sal een van twee Starlink-lanserings vanaf verskillende kus wees wat deur SpaceX beplan word. Nog 'n Falcon 9-vuurpyl sal vanaf Vandenberg Space Force Base in Kalifornië lanseer, wat 21 satelliete by die konstellasie sal voeg.

Terwyl SpaceX beplan het om groter Starlink-satelliete te ontwikkel, het vertragings in hul Starship-program gelei tot 'n verskuiwing in planne. Die maatskappy is egter steeds die leier in die aantal satelliete wat ontplooi word, met planne om soveel as 7,500 3,200 te hê, vergeleke met Amazon se planne vir meer as 2029 10,000 satelliete teen 20,000. In die komende jare word verwag dat die aantal lae-aarde wentelsatelliete sal aansienlik toeneem en moontlik teen 2030 tussen XNUMX XNUMX en XNUMX XNUMX bereik.

Bronne:

Orlando Sentinel, "Beplande lansering het SpaceX weer aan die taak op Space Coast" - https://phys.org/news/2023-10-spacex-task-space-coast.html