Planetarium by Université de Strasbourg neem inspirasie uit 19de eeuse masjiengeboue

Parys-gebaseerde argitektuurfirma frenak+jullien, in samewerking met Cardin Julien en m+mathieu holdrinet, het onlangs die Planétarium du Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg in Frankryk voltooi. Hierdie planetarium van 1,000 XNUMX vierkante meter word in twee volumes verdeel: 'n afgeknotte keël wat die projeksiekamer en inganggalery huisves, en 'n silindriese volume wat die voorportaal en verwante fasiliteite akkommodeer.

Die planetarium se ontwerp put inspirasie uit 19de-eeuse masjiengeboue wat op die terrein gevind is, soos die sterrewag se koepel en pavillons des mires, sowel as astronomiese meetinstrumente soos die astrolabium. Geklee met verbrande hout, skep die strukture 'n treffende voorkoms met hul ongewone geometrie. Geleë langs Avenue de la Victoire, dien die planetarium as 'n baken in die stad, wat 'n verbinding met die lug en die aarde bied.

Die planetarium en die ontvangsarea is twee afsonderlike elemente wat komponente deel, maar op teenoorgestelde maniere saamgestel is. Die planetarium, na binne gedraai, het 'n leë omtrek wat die ouditorium omring, terwyl die ontvangsarea na die tuin oopmaak en in die middel leeg is. Hierdie dualiteit skep 'n kontras tussen helderheid en duisternis, wat die meeslepende ervaring binne die planetarium beklemtoon.

Die planetarium se argitektuur sluit ook volhoubare en energiedoeltreffende elemente in. Die gebou se kompaktheid en strategiese posisionering van openinge verminder hitteverlies, wat optimale omgewingsprestasie verseker. Die gebruik van verbrande hout aan die buitekant en ligkleurige hout aan die binnekant skep 'n esteties aangename kontras terwyl dit die gebou se omgewingskwessies weerspieël.

Oor die algemeen kombineer die Planétarium du Jardin des sciences de l'Université de Strasbourg argitektoniese vernuf, opvoedkundige doel en volhoubare ontwerp. Die unieke ontwerp en verbinding met die omliggende omgewing maak dit 'n boeiende toevoeging tot die Université de Strasbourg.

Bronne:

– frenak+jullien

– Cardin Julien

– m+mathieu-houer