Is Mercurius steeds besig om te krimp?

Mercurius, die kleinste planeet in die sonnestelsel, het die afgelope drie miljard jaar geleidelik gekrimp. Onlangse navorsing dui egter daarop dat hierdie proses steeds aan die gang is en meer betekenisvol word. Die vermindering in Mercurius se radius het gelei tot die vorming van plooie, bekend as "skarpe", op sy oppervlak.

Wetenskaplikes skat dat Mercurius se radius met 7 km afgeneem het sedert die eerste bewyse van sy krimping in 1974 waargeneem is. Die verlies aan interne hitte met verloop van tyd het veroorsaak dat die volume van die planeet se rots- en metaalsamestelling aansienlik afgeneem het. Die tempo waarteen Mercurius se radius tans krimp en die duur van hierdie proses is nog nie bekend nie.

Volgens 'n studie wat in Nature Geoscience gepubliseer is, ervaar Mercurius moontlik sy mees beduidende krimping in onlangse tye. Navorsers van The Open University in die Verenigde Koninkryk het 'n unieke geologiese struktuur, genaamd grabens, ontdek deur globale kartering van tektoniese kenmerke deur beelde van die MESSENGER-sending te gebruik.

In teenstelling met plooie of skrape, wat antieke formasies is, is grabens meer onlangs. Hulle is klein strukture wat gevorm word as gevolg van die buiging en rek van die planeet se kors. Grabens bied 'n voordeel bo serpe omdat hulle kleiner in grootte is en wetenskaplikes in staat stel om die voortdurende aktiwiteit van Mercurius se verkortingstrukture te bestudeer.

Die studie het 48 definitiewe grabens en 244 waarskynlike grabens op Mercurius se oppervlak geïdentifiseer. Hierdie strukture is na raming 300 miljoen jaar oud of jonger, wat aandui dat Mercurius se krimpproses steeds aktief is in onlangse geologiese tye.

Verdere verkenning van Mercurius se oppervlak sal na verwagting meer insig gee in sy voortdurende transformasie. Die BepiColombo, 'n ruimtetuig wat in 2018 gelanseer is, sal aan die einde van 2025 of vroeg in 2026 hoë-resolusie beelding van Mercurius se oppervlak doen. Hierdie nuwe data kan help om die geheimenisse van Mercurius se krimp te ontbloot en 'n dieper begrip van die planeet se evolusie te verskaf.

