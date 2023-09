Pienk diamante wat tydens die opbreek van die superkontinent gevorm is, stel studie voor

Pienk diamante, insluitend dié wat in die nou geslote Argyle-diamantmyn in Wes-Australië gevind is, het moontlik gevorm tydens die opbreek van 'n superkontinent bekend as Nuna, volgens 'n onlangse studie wat in Nature Communications gepubliseer is. Die hoofskrywer van die studie, dr. Hugo Olierook, en sy span het gevorderde lasertegnologie gebruik om die myn op 1.3 miljard jaar oud te dateer, wat dit 100 miljoen jaar ouer maak as wat voorheen geglo is.

Volgens Olierook is die myn op die punt geleë waar die Kimberley-streek en die res van Noord-Australië in die verlede gebots het. Hierdie botsing het 'n "litteken" in die aardkors veroorsaak waardeur magma en pienk diamante die oppervlak kon bereik. Die kombinasie van diep koolstof, kontinentale botsing en strek het gelei tot die vorming van 'n groot aantal pienk diamante.

Terwyl die Argyle-diamantmyn die grootste bron van natuurlike pienk diamante was, stel Olierook voor dat soortgelyke diamantafsettings in ander dele van die wêreld, insluitend Australië, teenwoordig kan wees. Hierdie afsettings kan nog onontdekte bly, aangesien dit dikwels deur sand en grond bedek word.

Pienk diamante is hoogs gesogte en gesogte juwele vanweë hul skaarsheid en unieke kleur. Die Argyle-diamantmyn was verantwoordelik vir meer as 90% van die wêreld se voorraad pienk diamante. Ten spyte van die myn se produksie het pienk diamante egter uiters skaars gebly, wat minder as 1% van die ongeslypte diamante uitmaak wat elke jaar geproduseer word.

Die studie se bevindinge werp lig op die vorming van pienk diamante en die geologiese prosesse wat tydens die opbreek van superkontinente speel. Daar is egter nog onbeantwoorde vrae oor die Argyle-formasie en die spesifieke meganismes wat veroorsaak het dat die diamante hul eie kleur gekry het.

Ten slotte beklemtoon die studie die fassinerende verband tussen pienk diamante en die antieke opbreek van superkontinente. Dit maak moontlikhede oop vir die ontdekking van soortgelyke diamantneerslae in ander dele van die wêreld, wat potensiële geleenthede bied vir die toekomstige verkenning van waardevolle pienk diamante.

