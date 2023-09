Pienk diamante: onthul die oorsprong van die skaars en waardevolle juwele

Australiese navorsers van die Curtin Universiteit in Perth het beduidende ontdekkings gemaak oor die oorsprong van pienk diamante. Daar is gevind dat hierdie skaars en waardevolle edelstene, bekend vir hul pragtige rooskleurige kleur, meer as 1.3 miljard jaar gelede gevorm het tydens die opbreek van 'n vroeë superkontinent. Pienk diamante, wat eintlik beskadigde diamante met 'n verwronge kristalrooster is, bied 'n unieke skoonheid wat teen 'n prys kom.

Die meerderheid pienk diamante in die wêreld, meer as 90 persent, kom van die nou geslote Argyle-myn in Wes-Australië. Uit elke duisend juwele was slegs 'n paar die uiters gesogte pienk klippe. Die navorsingspan onder leiding van dr. Hugo Olierook het beraam dat hierdie diamante na die aarde se oppervlak gestoot is tydens die ondergang van Nuna, een van die vroegste superkontinente. Dit dui daarop dat ander antieke kontinentale verbindings meer van hierdie lewendige juwele kan bevat.

Die Argyle-diamante het diep ondergronds naby die stabiele kontinentale wortels gevorm. Terwyl landmassas gebots het om Nuna te vorm, het die druk wat naby Australië se noordwestelike rand gegenereer is, veroorsaak dat die eens helder diamante van kleur verander het. Navorsing wat deur dr. Robert Pidgeon en sy span in die laat 1980's gedoen is, het voorgestel dat die uitbarsting wat die diamante na die oppervlak gebring het, ongeveer 1.2 miljard jaar gelede plaasgevind het. Die akkuraatheid van hierdie skatting is egter bevraagteken weens potensiële veranderings wat deur 'n antieke meer veroorsaak is.

Met behulp van gevorderde laserstraaltegnologie kon die navorsers 'n meer akkurate skatting van die ouderdom van die Argyle-gesteentes maak. Hul ontleding het aan die lig gebring dat die uitbarsting ongeveer 1.3 miljard jaar gelede plaasgevind het, wat ooreenstem met die tyd van Nuna se opbreek. Die dunner van die kontinentale rand tydens hierdie opbreek het waarskynlik die beweging van diamantryke magma na die oppervlak vergemaklik.

Die verband tussen kontinentale skeuring en diamantvorming is nie 'n nuwe konsep nie, maar bly 'n onderwerp van debat. Die nuwe studie dra by tot 'n beter begrip van hoe die opbreek van die superkontinent diamantryke uitbarstings kan veroorsaak. Daar is egter nog onbeantwoorde vrae oor die oorvloed van koolstof wat nodig is vir die vorming van Argyle se diamante.

Hierdie navorsing verteenwoordig 'n belangrike stap in die ontrafeling van die komplekse proses wat gelei het tot die skepping van Argyle se unieke en waardevolle pienk diamante. Verdere studies is nog nodig om 'n volledige begrip van hierdie antieke stelsel te verskaf. Soos met baie aspekte van die natuur, sal verrassings verseker voortgaan.

