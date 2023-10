MIT Fisici ontbloot verrassende eienskappe in grafiet

MIT-fisici het 'n baanbrekende ontdekking gemaak deur vyf ultradun grafietvlokkies in 'n spesifieke volgorde te isoleer, wat 'n materiaal met drie ongekende eienskappe tot gevolg gehad het. Die span se bevindinge is in Nature Nanotechnology gepubliseer.

Grafiet bestaan ​​hoofsaaklik uit grafeen, 'n enkele laag koolstofatome wat in 'n seskantige heuningkoekstruktuur gerangskik is. Navorsers bestudeer grafeen die afgelope twee dekades vanweë die unieke eienskappe daarvan. Meer onlangs het wetenskaplikes egter gevind dat die stapel van individuele velle grafeen en effens draai hulle nuwe eienskappe in die materiaal kan ontsluit, wat lei tot die opkoms van die veld van "twistronics".

In die huidige studie het die MIT-fisici interessante eienskappe in grafiet ontdek sonder enige verdraaiing. Deur vyf lae grafeen in 'n spesifieke volgorde te rangskik, kon hulle elektronkorrelasie binne die materiaal moontlik maak. Hierdie korrelasie, bekend as elektronkorrelasie, is verantwoordelik vir die ontstaan ​​van die materiaal se nuwe eienskappe.

Die materiaal, genaamd pentalayer rhombohedral gestapel grafeen, gaan verder as die geleidingsvermoë van konvensionele grootmaat grafiet en enkel-laag grafeen. Dit vertoon drie verskillende verskynsels, afhangende van die aantal elektrone teenwoordig: isolerend, magneties en topologies.

'n Topologiese materiaal laat elektrone toe om vrylik langs die kante van die materiaal te vloei terwyl dit as 'n isolator in die middel optree. Hierdie ontdekking maak belowende moontlikhede oop vir die bestudering van sterk gekorreleerde en topologiese fisika.

Die sleutel tot die isolering van die materiaal was 'n nuwe mikroskoop wat deur die MIT-span ontwikkel is. Die mikroskoop, genaamd Scattering-type Scanning Nearfield Optical Microscopy (s-SNOM), het die wetenskaplikes in staat gestel om die presiese pentalayer rhombohedral stapelvolgorde waarin hulle belangstel, te identifiseer en te isoleer.

Hierdie baanbrekende studie vestig romboëdraal gestapelde multilaag grafeen as 'n hoogs aanpasbare platform vir die ondersoek van nuwe moontlikhede in gekorreleerde en topologiese fisika.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is grafeen?

Grafeen is 'n enkele laag koolstofatome wat in 'n seskantige heuningkoekstruktuur gerangskik is. Dit is bekend vir sy uitsonderlike eienskappe, insluitend hoë sterkte, geleidingsvermoë en buigsaamheid.

2. Wat is elektronkorrelasie?

Elektronkorrelasie verwys na die vermoë van elektrone om interaksie te hê en mekaar se gedrag binne 'n materiaal te beïnvloed. Dit speel 'n deurslaggewende rol in die bepaling van 'n materiaal se fisiese eienskappe.

3. Wat is 'n topologiese materiaal?

'n Topologiese materiaal laat elektrone toe om vrylik langs sy kante te beweeg terwyl dit as 'n isolator in die middel optree. Hierdie unieke gedrag maak dit aantreklik vir verskeie toepassings, insluitend kwantumrekenaars.

4. Wat is twistronics?

Twistronics is 'n navorsingsveld wat behels dat lae tweedimensionele materiale, soos grafeen, teen 'n effense hoek gestapel word om nuwe eienskappe in die resulterende materiaal te skep.

5. Hoe is die pentalaag ruitvormige gestapelde grafeen geïsoleer?

Die MIT-span het 'n nuwe mikroskoop genaamd Scattering-type Scanning Nearfield Optical Microscopy (s-SNOM) gebruik om die spesifieke stapelvolgorde van vyf lae grafeen, bekend as pentalayer rhombohedral stapeling, te identifiseer en te isoleer.