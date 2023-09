Die vreemde nuwe gesig van verstrengeling: 'n fase-oorgang in inligting

In 1935 het Albert Einstein en Erwin Schrödinger 'n hewige debat gewikkel oor die aard van die werklikheid en die konsep van verstrengeling. Terwyl Einstein in die beginsel van lokaliteit geglo het, het Schrödinger die vreemde verskynsel van verstrengeling ontdek, waar die eienskappe van twee deeltjies ineengevleg raak ongeag hul afstand. Dit het geblyk dat dit Einstein se teorie oortree het dat geen invloed vinniger as lig kan beweeg nie. Fisici het egter sedertdien verstaan ​​dat verstrengeling geen afgeleë invloed het nie en slegs kennis van die uitkoms van 'n meting kan versprei.

Meer onlangs het navorsers 'n fassinerende ontdekking oor verstrengeling gemaak. Wanneer deeltjies verstrengel raak, versprei die verstrengeling natuurlik deur 'n groep deeltjies, wat 'n ingewikkelde web van gebeurlikhede vorm. As die deeltjies egter gereeld gemeet word, word die verstrengeling vernietig, wat die vorming van die web voorkom. Hierdie oorgang tussen die web- en geen webtoestande dui op 'n verandering in die struktuur van inligting en is vergelyk met 'n fase-oorgang in inligting.

Om hierdie fase-oorgang in aksie waar te neem, het 'n trio spanne meta-eksperimente uitgevoer met behulp van kwantumrekenaars om te meet hoe metings self die vloei van inligting beïnvloed. Hulle het bevestig dat 'n delikate balans tussen verstrengeling en meting bereik kan word. Hierdie ontdekking het 'n golf van navorsing ontketen oor die potensiële toepassings van verstrengeling en meting.

Een samewerking wat op hierdie verstrengelingsoorgang gestruikel het, het begin oor 'n gesprek oor 'n fundamentele vraag rakende verstrengeling oor taai toffiepoeding. Die navorsers het die konsep van verstrengeling van 'n paar deeltjies na 'n ketting deeltjies uitgebrei en ondersoek hoe meting die verstrengeling-entropie beïnvloed, wat die hoeveelheid nie-plaaslike inligting wat tussen die deeltjies gestoor word, kwantifiseer.

Oor die algemeen werp hierdie navorsing nuwe lig op die komplekse gedrag van verstrengeling en die verband daarvan met inligting. Om hierdie verskynsel te verstaan, sal nie net ons kennis van kwantummeganika bevorder nie, maar kan ook lei tot revolusionêre toepassings op die gebied van inligtingstegnologie.

