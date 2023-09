Verken die vreemde wêreld van verstrengeling: 'n Fase-oorgang in inligting

In 1935 het Albert Einstein en Erwin Schrödinger hulle in 'n dispuut oor die aard van die werklikheid bevind. Einstein het geglo in die beginsel van lokaliteit, wat verklaar het dat geen gebeurtenis op een plek onmiddellik 'n verre ligging kan beïnvloed nie. Schrödinger, aan die ander kant, het verstrengeling ontdek, 'n verskynsel in kwantummeganika waar twee deeltjies met mekaar verbind word en hul lotgevalle verweef raak.

Terwyl Einstein verstrengeling ontstellend gevind het en aangevoer het dat dit sy idee van lokaliteit skend, het fisici dit vandag anders verstaan. Hulle weet nou dat verstrengeling nie afgeleë invloed of die krag het om 'n spesifieke uitkoms op 'n afstand te bewerkstellig nie. In plaas daarvan kan dit net die kennis van daardie uitkoms versprei. Verstrengelingseksperimente het die afgelope jare roetine geword, en hulle het die Nobelprys gewen.

Maar daar is meer aan verstrengeling as net pare deeltjies. Onlangse navorsing het aan die lig gebring dat verstrengeling deur groepe deeltjies kan versprei, wat 'n ingewikkelde web van gebeurlikhede vorm. Hierdie web kan deur gereelde metings ontwrig word, wat veroorsaak dat die verstrengeling vernietig word en verhoed dat die web vorm. Fisici het hierdie oorgang van die webtoestand na die geen-webtoestand as 'n fase-oorgang in inligting gedoop.

Om hierdie fase-oorgang verder te verstaan, het verskeie spanne fisici meta-eksperimente uitgevoer met behulp van kwantumrekenaars. Hierdie eksperimente het ten doel gehad om te meet hoe metings self die vloei van inligting beïnvloed. Die delikate balans tussen verstrengeling en meting is bevestig, wat verdere navorsing oor die moontlikhede van verstrengeling en metingsinteraksies laat ontstaan.

Een samewerking het tydens 'n gesprek oor taai toffiepoeding op die verstrengelingsoorgang afgekom. Fisici Brian Skinner en Adam Nahum het die verhouding tussen verstrengeling en inligting bespreek. Hulle het besef dat metings van verstrengelde deeltjies onkunde oor die toestand van ander deeltjies kan verminder. Die hoeveelheid waarmee 'n meting onkunde verminder, staan ​​bekend as die verstrengeling-entropie, gemeet in bisse.

Skinner en Nahum het hierdie konsep uitgebrei na 'n ketting van deeltjies, waar verstrengeling van een deeltjie na die volgende spring. Hulle het gevind dat die verstrengeling-entropie insig kan gee in hoe volledig verstrengel die ketting is. Deur die tydsberekening van metings te verskuif, het hulle die fase-oorgang van die webtoestand na die geen-webtoestand ontdek.

Hierdie navorsing beklemtoon die kompleksiteit en potensiaal van verstrengeling in die wêreld van kwantummeganika. Dit demonstreer dat verstrengeling buite pare deeltjies kan bestaan ​​en het verreikende implikasies vir die verspreiding en struktuur van inligting.

Definisies:

– Verstrengeling: In kwantummeganika is verstrengeling 'n verskynsel waar twee deeltjies verbind word en hul lotgevalle ineengevleg raak.

– Lokaliteit: Die beginsel van lokaliteit bepaal dat geen gebeurtenis op een plek onmiddellik 'n verre ligging kan beïnvloed nie.

– Fase-oorgang: In fisika verwys 'n fase-oorgang na 'n verandering in die toestand van materie, soos van vloeistof na vaste stof.

– Verstrengeling-entropie: Die verstrengeling-entropie kwantifiseer die verstrengeling tussen twee voorwerpe of die hoeveelheid inligting oor een voorwerp wat nie-plaaslik in 'n ander gestoor is.

Bronne:

– Oorspronklike bron: Quanta Magazine-artikel deur Natalie Wolchover

– Geen bykomende bronne verskaf nie