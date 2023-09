Navorsers skep atoomdun kwasikristalle met Twistronics

By

Navorsers by MIT het 'n eenvoudige en buigsame metode ontwikkel om atoomdun weergawes van kwasikristalle te skep deur middel van 'n tegniek genaamd twistronics, wat behels dat lae materiaal teen 'n effense hoek roteer om 'n moiré-superrooster te skep. Kwasikristalle is 'n enigmatiese klas materiale wat ongewone en ingewikkelde patrone vertoon, wat eienskappe van beide kristalle en amorfe materiale kombineer. Hulle elektroniese eienskappe word egter steeds nie goed verstaan ​​nie as gevolg van die moeilikheid om dit te skep.

Die navorsers het drie velle grafeen bo-op mekaar gelê, met twee van die velle wat teen verskillende hoeke gedraai is. Hierdie konfigurasie het onverwags gelei tot die vorming van 'n kwasikristal. Die navorsers glo dat hierdie ontdekking nuwe moontlikhede oopmaak om kwasikristalle te bestudeer en te verstaan, asook om hul potensiële toepassings te ondersoek.

Kwasikristalle het unieke elektroniese eienskappe wat ingespan kan word vir verskeie toepassings, insluitend supergeleiding. Supergeleiding maak voorsiening vir die doeltreffende vervoer van elektrone deur 'n materiaal sonder enige weerstand, wat elektroniese toestelle kan rewolusie. Die vermoë om die eienskappe van atoomdun kwasikristalle deur middel van twistronics af te stem, bied 'n platform vir verdere verkenning en ondersoek van hierdie materiale.

Die veld van twistronics het reeds aansienlike vooruitgang opgelewer, insluitend die skepping van nuttige elektroniese toestelle uit towerhoek-gedraaide dubbellaaggrafeen en die bekendstelling van ferroelektrisiteit in halfgeleiers. Die navorsers hoop dat hul werk aan atoomdun kwasikristalle sal bydra tot 'n beter begrip van hierdie minder bestudeerde klas materiale en nuwe weë vir navorsing en ontwikkeling sal oopmaak.

Om die kwasikristalvorming beter te verstaan, het die navorsers leiding gesoek by professor Ron Lifshitz van Tel Aviv Universiteit, 'n kenner op die gebied. Met Lifshitz se hulp het die span insigte verkry in die unieke eienskappe van kwasikristalle en hul betekenis in die studie van materiaalwetenskap.

Hierdie navorsing bied nie net 'n nuwe platform vir die bestudering van kwasikristalle nie, maar beklemtoon ook die onverwagte verbande tussen twistronics en ander velde van fisika en chemie. Die kombinasie van twistronics en kwasikristalle maak opwindende moontlikhede oop vir die ontdekking van nuwe verskynsels en eienskappe in materiaalwetenskap, wat die weg baan vir toekomstige vooruitgang in elektroniese toestelle en ander toepassings.

