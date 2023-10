Nuwe atoomdun materiale met unieke eienskappe ontdek

Wetenskaplikes van MIT en kollegas het 'n deurbraak gemaak op die gebied van kwasikristalle deur 'n eenvoudige en buigsame metode te ontdek om nuwe atoomdun materiale met unieke eienskappe te skep. Die navorsing, gepubliseer in Nature, bevorder nie net ons begrip van kwasikristalle nie, maar maak ook moontlikhede oop vir die ondersoek van eksotiese verskynsels wat kan lei tot belangrike toepassings en vooruitgang in fisika.

Kwasikristalle is 'n klas materiale wat navorsers verwar het sedert hul ontdekking in die 1980's. Hulle vertoon patrone wat nie heeltemal kristallyn of amorf is nie, wat dit moeilik maak om te bestudeer. Hulle beskik egter oor intrige eienskappe wat beduidende implikasies in verskeie velde kan hê, veral in die ontwikkeling van meer doeltreffende elektroniese toestelle deur 'n dieper begrip van supergeleiding.

Die navorsing kombineer die velde van kwasikristalle en twistronics, wat behels dat atomies dun materiale teen 'n effense hoek gelaag word om 'n moiré-superrooster te skep. Deur die aantal elektrone wat by die stelsel gevoeg word, te manipuleer, kan navorsers die gedrag van die materiaal aanpas en interessante verskynsels ontsluit. Twistronics het die afgelope paar jaar aandag gekry vir sy potensiaal om nuwe atoomdun kwantummateriale te skep.

In hul eksperimente het die wetenskaplikes drie velle grafeen bo-op mekaar geplaas, met twee van die velle wat teen verskillende hoeke gedraai is. Verbasend genoeg het hierdie rangskikking gelei tot die vorming van 'n kwasikristal. Kwasikristalle is bekend vir hul ongewone patrone wat tussen gereelde kristalle en amorfe materiale lê. Die ontdekking van 'n kwasikristal wat met 'n relatief eenvoudige metode geskep is, bied 'n nuwe platform om hierdie materiale en hul elektroniese eienskappe te bestudeer.

Om 'n dieper begrip van die kwasikristal te kry, het die navorsers saamgewerk met professor Ron Lifshitz van Tel Aviv Universiteit, 'n kenner in kwasikristalle. Met Lifshitz se leiding kon die span die moiré-kwasikristal instel om supergeleiding en bewyse van simmetrie-breek te toon, wat sterk elektroninteraksies aandui.

Alhoewel daar nog baie raaisels rondom hierdie nuwe atoomdun materiale is, het die ontdekking opwindende moontlikhede geopen vir verdere navorsing en verkenning van hul unieke eienskappe. Die vermoë om kwasikristalle op 'n beheerde wyse te skep en te manipuleer, kan die weg baan vir die ontwikkeling van gevorderde elektroniese toestelle en nuwe grense in fisika.

