Die Heelal as 'n Lewende Rekenaar: Verken die Inligtingsdinamika-teorie

Is die heelal niks meer as 'n ingewikkelde rekenaarstelsel wat onnodige inligting voortdurend orden en uitskakel nie? Dr. Melvin Vopson, 'n medeprofessor in fisika aan die Universiteit van Portsmouth in die Verenigde Koninkryk, glo so. In sy baanbrekende navorsing wat in AIP Advances gepubliseer is, onthul Dr. Vopson die fassinerende konsep dat ons werklikheid soos 'n massiewe rekenaarmasjien funksioneer.

Terwyl die idee van 'n gesimuleerde bestaan ​​gewild geword het deur flieks soos The Matrix en die mymeringe van noemenswaardige figure soos Elon Musk, delf Dr. Vopson se werk in die gebied van inligtingsfisika. Hy voer aan dat alles in die heelal, op sy fundamentele vlak, uit stukkies inligting bestaan.

Dr. Vopson se deurbraak spruit uit sy waarneming van genetiese mutasies in die konteks van COVID-19. In teenstelling met die tradisionele begrip van ewekansige mutasies, het hy gevind dat dit konsekwent lei tot 'n vermindering in entropie, 'n maatstaf van wanorde. Hierdie waarneming daag die tweede wet van termodinamika uit, wat bepaal dat entropie óf toeneem óf dieselfde bly.

Volgens die 2de Wet van Infodinamika wat deur Dr. Vopson voorgestel is, word die inligtinginhoud wat met enige stelsel, gebeurtenis of proses in die heelal geassosieer word, tot die minimum beperk. Hierdie beginsel stem ooreen met rekenaarprogrammeringstegnieke wat gebruik word om data saam te pers. Van biologiese lewe tot kosmiese verskynsels blyk dit dat alle stelsels op 'n manier ontwikkel wat hul inligtingsentropie optimaliseer.

Hierdie baanbrekende insigte het verreikende implikasies vir verskeie wetenskaplike dissiplines, insluitend biologie, fisika en kosmologie. Dr. Vopson glo dat die inligtingsdinamika-teorie ons begrip van die heelal as geheel kan hervorm.

In 'n vorige studie het dr. Vopson voorgestel dat inligting die fundamentele bousteen van die heelal is, wat fisiese massa besit en as die vyfde toestand van materie kwalifiseer. Hy voer aan dat die tweede wet van infodinamika nie net hierdie idee ondersteun nie, maar ook voorstel dat inligting as die ontwykende donker materie in die heelal kan dien.

Terwyl Dr. Vopson se teorieë konvensionele denke uitdaag, maak dit opwindende weë oop vir verdere verkenning. Hy soek tans finansiering vir navorsing wat daarop gemik is om inligting binne elementêre deeltjies op te spoor en te meet. Deur deeltjie-teendeeltjie botsings hoop hy om sy baanbrekende konsepte óf te bekragtig óf te weerlê.

Die heelal as 'n lewende rekenaar - 'n konsep wat ons persepsies uitdaag en diepgaande vrae oor die aard van die werklikheid aanwakker. Dr. Vopson se baanbrekersnavorsing nooi ons uit om die struktuur van ons bestaan ​​te heroorweeg en die buitengewone moontlikheid te oorweeg dat ons in 'n ingewikkelde gekodeerde simulasie woon.

FAQ

Wat is inligtingsfisika?

Inligtingsfisika is 'n tak van die wetenskap wat beweer dat alles in die heelal fundamenteel uit inligting saamgestel is. Dit ondersoek hoe inligting optree en interaksie het binne verskeie stelsels en prosesse.

Wat is die tweede wet van infodinamika?

Die tweede wet van infodinamika, voorgestel deur Dr. Melvin Vopson, bepaal dat die inligtinginhoud wat met enige stelsel, gebeurtenis of proses in die heelal geassosieer word, tot die minimum beperk word. Hierdie beginsel dui daarop dat sisteme, insluitend biologiese lewe, ontwikkel na 'n optimale toestand van verminderde inligtingsentropie.

Wat is entropie?

In die konteks van Dr. Vopson se navorsing verwys entropie na die maatstaf van wanorde binne 'n sisteem. Die tweede wet van termodinamika bepaal dat entropie in 'n geïsoleerde sisteem net met verloop van tyd kan toeneem of dieselfde bly.

Hoe hou Dr. Vopson se navorsing verband met donker materie?

Dr. Vopson stel voor dat inligting, wat hy glo die fundamentele bousteen van die heelal is, ook verantwoordelik kan wees vir die ontwykende donker materie. Hy stel voor dat 'n groot hoeveelheid inligting, gelykstaande aan 10 tot die krag van 93 stukkies inligting by 2.73 Kelvin-temperatuur, die ontbrekende donker materie in die heelal kan verklaar.

Wat is die implikasies van Dr. Vopson se navorsing?

Dr. Vopson se navorsing daag konvensionele begrip uit en open nuwe weë om die aard van die werklikheid te verken. Dit het implikasies vir verskeie wetenskaplike dissiplines, insluitend biologie, fisika en kosmologie, en nooi 'n herevaluering van die heelal as geheel uit.