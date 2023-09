NASA se OSIRIS-REx-sonde het asteroïde suksesvol gemonster

NASA se OSIRIS-REx-sonde het geskiedenis gemaak deur 'n asteroïde suksesvol te monster. Die ruimtetuig, wat die afgelope twee jaar om die asteroïde Bennu wentel, het 'n kort aanraking op die oppervlak van die asteroïde gemaak om 'n monster van regoliet, of los rots en stof, te versamel. Hierdie monster sal wetenskaplikes waardevolle insigte gee oor die vorming en samestelling van asteroïdes.

Die suksesvolle steekproefmaneuver, bekend as die Touch-and-Go (TAG)-geleentheid, het op 20 Oktober plaasgevind. Die OSIRIS-REx-sonde, gebou deur Lockheed Martin, het die oppervlak van Bennu versigtig genader, en sy Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) het uitgebrei om kontak met die asteroïde se oppervlak te maak. Die TAGSAM het toe 'n drukstikstofgashouer afgevuur, wat die regoliet opgeroer het, wat dan in 'n monsterversamelkamer versamel is.

Die proses is noukeurig beplan en uitgevoer, met die ruimtetuig wat outonoom die afkoms- en opstygfases van die maneuver navigeer. OSIRIS-REx sal vir die volgende paar jaar naby Bennu bly, verdere studies van die asteroïde doen en voorberei vir sy reis terug na die aarde. In 2023 sal die ruimtetuig sy monsterkapsule vrystel, wat na 'n landingsplek in Utah sal val, waar wetenskaplikes dit vir ontleding sal haal.

Die asteroïde Bennu is van besondere belang vir wetenskaplikes omdat dit 'n koolstofryke asteroïde is. Die bestudering van die samestelling daarvan sal insig gee in die vroeë sonnestelsel en die oorsprong van lewe op Aarde. Die data wat van die OSIRIS-REx-sending ingesamel is, sal bydra tot ons begrip van asteroïdes en hul potensiële impak op die aarde.

Bronne:

– NASA se OSIRIS-REx-sonde neem suksesvol asteroïde monsters. (Datum: 20 Oktober 2020)

– OSIRIS-REx. (Bron: NASA)