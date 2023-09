NASA se sewe jaar lange ruimtevaart het 'n opwindende gevolgtrekking bereik toe 'n kapsule met die grootste asteroïdemonster in die woestyne van Utah geland het. Wetenskaplikes het groot verwagtinge vir hierdie monster, aangesien dit na verwagting waardevolle insigte sal verskaf oor die vorming van ons sonnestelsel en die toestande wat die aarde bewoonbaar gemaak het.

Die reis het 'n verbysterende afstand van 6.21 miljard kilometer afgelê, wat dit die Verenigde State se eerste monster-terugsending van hierdie soort ooit maak. NASA-hoof, Bill Nelson, het sy entoesiasme vir die sending uitgespreek en gesê dat die asteroïdestof wetenskaplikes 'n buitengewone blik op die begin van ons sonnestelsel sal gee.

Die OSIRIS-REx-sonde het die asteroïdemonster versamel nadat hy op die oppervlak van Bennu geland het, vier jaar na sy lansering in 2016. NASA skat dat die monster ongeveer 250 gram (9 onse) stof van die rotsagtige oppervlak van die asteroïde bevat. Die monster is gestoor in 'n kapsule wat op 'n hoogte van meer as 107,826 XNUMX kilometer uit die sonde vrygestel is.

Die mees uitdagende deel van die sending was die kapsule se afkoms deur die aarde se atmosfeer. Tydens sy vurige gang het die kapsule temperature van so hoog as 2,760 5,000 grade Celsius (8 52 grade Fahrenheit) bereik. Nietemin het NASA 'n sagte landing om XNUMX:XNUMX vm. op die Utah-toets- en oefenbaan suksesvol ontwerp.

Hierdie mylpaal verteenwoordig 'n beduidende prestasie in ruimteverkenning, aangesien die versameling van hierdie ongekende asteroïdemonster die potensiaal het om ons begrip van die oorsprong van ons sonnestelsel te verdiep. Die ontleding van hierdie monster sal ongetwyfeld nuwe raaisels ontsluit en bydra tot ons breër kennis van die heelal.

