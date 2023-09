QUT-navorsers lei projek om tuinbouplae te bestry

QUT-navorsers neem die voortou in 'n $9 miljoen-projek wat insekplae teiken as deel van die Fresh and Secure Trade Alliance (FASTA), 'n inisiatief wat daarop gemik is om Australië se tuinbou-uitvoer te beskerm en te laat groei. Die projek, wat oor agt jaar uitgevoer sal word, poog om veilige binnelandse en internasionale handel van vars produkte te bewerkstellig, vinnig op opkomende handelskwessies te reageer en nuwe hulpmiddels vir tuinbouplaagbestuur te verskaf.

Die QUT-navorsingspan, bestaande uit kundiges in biologie, omgewingswetenskap en landbou, sal fokus op die studie van insekstresfisiologie. Hulle sal ondersoek hoe insekplae reageer op stresbehandelings soos hitte, koue en chemiese beheermaatreëls. Deur die fisiologiese en genetiese reaksies van hierdie plae te ondersoek, beoog die span om insigte te verkry wat gebruik kan word om effektiewe vrugte-ontsmettingsbehandelings en plaagbestuurstrategieë in die veld te ontwikkel.

Insekplae stel 'n groot uitdaging vir Australië se tuinboubedryf, wat produksie en handel beide plaaslik en internasionaal beïnvloed. Om te verseker dat Australiese tuinbou-uitvoere plaagvry is, benodig handelsvennote bewyse van effektiewe fitosanitêre behandelings, wat daarop gemik is om plante en plantprodukte teen plae, siektes en kontaminante te beskerm.

Daarbenewens sal die QUT-span bydra tot ander navorsingsnodusse binne FASTA. Hulle sal help met die toesig en diagnostiek van plaaginsekte, nuwe beheerstrategieë ontwikkel en werk aan die teel van plantvariëteite wat weerstand bied teen vrugtevlieë.

Hierdie samewerkende navorsingsprojek gelei deur QUT-navorsers is 'n belangrike stap in die rigting van die beveiliging van Australië se tuinbou-uitvoere, die verskaffing van produsente van die nodige gereedskap om plae doeltreffend te bestuur, en die versekering van die netheid en gesondheid van plante vir beide plaaslike en internasionale markte.

Bronne:

– QUT Universiteit: qut.edu.au