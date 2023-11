NASA werk daaraan om hitteskild-kwessie op te los voor bemanningsmissie

NASA ondervind 'n uitdaging met die hitteskild van sy Orion-ruimtetuig, wat opgelos moet word voordat 'n bemanning veilig aan boord kan ry. Die ruimte-agentskap verwag om nog 'n paar maande te neem om die werkverrigting van die hitteskild volledig te bestudeer en 'n oplossing te vind, volgens Jim Free, mede-administrateur vir NASA se Direktoraat vir Exploration Systems Development Mission.

Tydens die herbetreding van die onbemande Orion-ruimtetuig in sy vorige missie, is onverwagte prestasie van die hitteskild waargeneem. Meer van die ablatiewe materiaal op die skild het afgekom as wat verwag is, wat kommer veroorsaak oor die veiligheid van toekomstige bemanningsmissies. NASA het 'n ondersoek van stapel gestuur om hierdie kwessie beter te verstaan ​​en beplan om teen laat volgende lente 'n "voorlopige oorsaakoplossing" te verskaf.

Intussen is NASA steeds besig om die ruimtetuig voor te berei vir die Artemis 2-sending, wat geskeduleer is vir lansering in November 2024 met 'n bemanning aan boord. Die hitteskild speel 'n kritieke rol in die beskerming van ruimtevaarders teen uiterste temperature tydens herbetreding tot die aarde se atmosfeer. Indien nodig, is NASA oop om hitteskildkomponente te vervang of om sekere hardeware-vordering op die ruimtetuig ongedaan te maak om die probleem aan te spreek.

Die bemanning vir die Artemis 2-sending het die belangrikheid beklemtoon om die gereedheid en veiligheid van die ruimtetuig te verseker voordat hulle lanseer. NASA-ruimtevaarder Reid Wiseman, die sendingbevelvoerder, het gesê dat hulle nie aan boord van Orion sal ry voordat hulle vol vertroue is in sy gereedheid nie.

Alhoewel die impak op die bekendstellingsdatum van Artemis 2 onseker bly, bly NASA daartoe verbind om die hitteskildkwessie op te los om die veiligheid van sy bemanningsmissies te waarborg.