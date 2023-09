Eerste suurstofeksperiment op Mars suksesvol voltooi, wat die weg baan vir toekomstige eksplorasie

By

Die Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE), 'n mikrogolf-grootte toestel aan boord van die Perseverance-rover, het sy missie om suurstof op Mars te produseer, suksesvol voltooi. Die eksperiment, wat meer as twee jaar gelede begin het, het NASA se aanvanklike doelwitte oortref deur 122 gram suurstof op te wek deur Mars se koolstofdioksiedryke atmosfeer in asemende suurstof om te skakel.

Tydens sy piekprestasie kon MOXIE 12 gram suurstof per uur teen 98% suiwerheid produseer, twee keer die teiken wat deur NASA gestel is. Die eksperiment het 16 sessies geduur en het al sy doelwitte bereik. Hierdie deurbraak tegnologie het die potensiaal gedemonstreer om plaaslike hulpbronne te omskep in nuttige produkte vir toekomstige eksplorasie missies.

Die atmosfeer van Mars bestaan ​​hoofsaaklik uit koolstofdioksied, wat nie vir mense asemhaal nie. Deur koolstofdioksiedmolekules te verdeel en suurstof te onttrek, bewys MOXIE dat dit haalbaar is om suurstof uit Mars se atmosfeer te verkry. Benewens die verskaffing van asemende lug vir ruimtevaarders, kan die tegnologie ook gebruik word om vuurpyl dryfmiddel te skep, wat die behoefte verminder om groot hoeveelhede suurstof van die aarde af te vervoer.

Pam Melroy, NASA-adjunk-administrateur, beklemtoon die belangrikheid van die gebruik van hulpbronne op Mars en die Maan vir langtermyn-ruimteverkenningsdoelwitte. Die suksesvolle werking van MOXIE bring ons nader aan die bereiking van 'n volhoubare teenwoordigheid op die Rooi Planeet en die vestiging van 'n robuuste maanekonomie.

Lesse wat uit MOXIE se eksperiment geleer is, sal die ontwikkeling van 'n volskaalse stelsel insluit wat 'n suurstofgenerator insluit wat in staat is om suurstof te vervloei en te stoor. Hierdie mylpaal stel die weg vir die toets van ander tegnologieë op Mars, soos gereedskap en habitatmateriaal, om eksplorasiepogings verder te bevorder.

