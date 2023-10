Dust Devil Spotted on Mars deur Perseverance Rover

Die Perseverance-rover het onlangs beeldmateriaal van 'n stofduiwel in aksie op Mars vasgelê. Stofduiwels, wat klein warrelwinde is, is algemeen op die rooi planeet weens sy dun atmosfeer. Wanneer Mars se oppervlak in die son verhit maar die omringende atmosfeer koel bly, kan die stygende lug begin draai en 'n stofduiwel vorm.

Die beeldmateriaal van die stofduiwel is vasgevang deur een van Perseverance se swart-en-wit navigasiekameras, genaamd Navcams. Dit wys 'n wit kolom wat oor die bopunt van 'n rant wat bekend staan ​​as die Thorofare Ridge beweeg teen 'n spoed van ongeveer 12 mph. Ten spyte daarvan dat hulle net die onderkant van die stofduiwel gevang het, kon wetenskaplikes sy hoogte skat met behulp van die skaduwee wat dit gegooi het. Hulle het vasgestel dat as die stofduiwel 'n vertikale kolom was, sy hoogte ongeveer 1.2 myl (2 kilometer) sou wees.

Die stofduiwel wat deur Perseverance opgemerk is, was ongeveer 2.5 myl daarvandaan geleë en was na raming ongeveer 200 voet breed. Hierdie waarneming is gemaak tydens die piekstofduiwelseisoen in die noordelike halfrond van Mars, waar die rover tans geleë is. Stofduiwelaktiwiteit op Mars wissel volgens seisoen, en die somer is wanneer hulle die meeste waarskynlik sal verskyn.

Die dun atmosfeer van Mars, wat net 1% die digtheid van die aarde se atmosfeer is, laat hierdie stofduiwels groter word in vergelyking met hul aardse eweknieë. Trouens, by seldsame geleenthede kan stofstorms op Mars globale gebeurtenisse word wat die hele planeet bedek.

Die swart-en-wit navigasiekameras wat deur Perseverance gebruik word, help nie net met die navigasie van die motor nie, maar dien ook as 'n waardevolle hulpmiddel om die omliggende gebied te monitor vir verskynsels soos stofduiwels. Alhoewel dit onmoontlik is om te voorspel wanneer en waar hierdie gebeure sal plaasvind, hoop wetenskaplikes om meer beeldmateriaal van stofduiwels tydens die rover se sending vas te lê.

Bron: NASA/JPL-Caltech