Mars se unieke sonsondergang: 'n stunner in koelblou

Die Perseverance Rover het 'n asemrowende foto van 'n Mars-sonsondergang op sy 842ste dag op Mars geneem. In hierdie anderwêreldse beeld straal die Mars-hemel 'n koel blou tint om die son uit, heeltemal anders as enige aardse sonsondergang wat ons nog ooit gesien het.

Die logiese verklaring vir hierdie unieke sonsondergang lê in die verskille tussen Mars en Aarde. Mars is verder van die Son af, wat beteken dat sonlig op die Rooi Planeet nie so kragtig is soos op Aarde nie, en dit beloop minder as die helfte van die sonlig wat die Aarde ontvang. Boonop het Mars net 'n fraksie van die aarde se atmosfeer, wat meestal uit koolstofdioksied met spore stikstof en suurstof bestaan.

Op Aarde is sonlig in wisselwerking met suurstof, stikstof en ander deeltjies in die atmosfeer, wat die verstrooiing van blou lig veroorsaak, wat ons planeet sy kenmerkende blou lug gedurende die dag gee. Die Marsatmosfeer wissel egter anders met sonlig. In plaas daarvan om met suurstof of stikstof te reageer, tree sonlig op Mars in wisselwerking met ysterryke stof wat in die dun atmosfeer gesuspendeer word. Hierdie interaksie verstrooi laerfrekwensie rooi lig gedurende die dag, wat 'n rooi lug tot gevolg het.

Tydens skemer versprei die rooi lig, wat 'n koel blou tint in die Mars-hemel openbaar as gevolg van die stowwerige waas. Soos atmosferiese wetenskaplike Mark Lemmon verduidelik, “Die baie fyn stof op Mars is die regte grootte sodat blou lig die atmosfeer meer doeltreffend binnedring. Wanneer die blou lig van die stof af strooi, bly dit nader aan die rigting van die Son as lig van ander kleure. Die res van die lug lyk geel tot oranje, aangesien geel en rooi lig oor die lug versprei in plaas daarvan om geabsorbeer te word of naby die Son te bly.”

Die skemeruur op Mars bied 'n unieke geleentheid vir navorsers om die Rooi Planeet se atmosfeer te bestudeer. Die Mars-rovers, soos Perseverance en Curiosity, neem gedurende hierdie tyd pragtige beelde van stof en wolke teen die donker agtergrond. Hierdie beelde help wetenskaplikes om stof- en yswolke op te spoor en te bestudeer, en openbaar insigte in deeltjiegrootteveranderinge binne die wolke en hoe hulle met verloop van tyd ontwikkel.

Vir byna twee dekades het die Mars-rovers konsekwent die majesteit van Mars se sonsondergange vasgevang en boeiende foto's verskaf wat wetenskaplikes en ruimte-entoesiaste steeds fassineer.

Bronne:

ScienceAlert