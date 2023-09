Varda-ruimtetuig het in 'n wentelbaan vasgeval en wag op goedkeuring om terug te keer aarde toe

'n Kommersiële ruimtetuig wat besit word deur Varda Space Industries, 'n beginonderneming wat spesialiseer in vervaardiging in die ruimte, is langer in 'n wentelbaan as wat verwag is, aangesien dit wag op die regering se goedkeuring om terug te keer na die aarde met 'n versameling farmaseutiese monsters. Die satelliet is op 12 Junie gelanseer met die aanvanklike doelwit van 'n sending van een maand om die maatskappy se tegnologie vir die vervaardiging van kommersiële materiaal, veral farmaseutiese produkte, binne 'n herwinbare kapsule ten toon te stel wat ontwerp is om die produkte na die aarde terug te stuur vir ontleding en kommersiële gebruik.

Die herwinning van Varda se kapsule is egter tans op wag nadat die Federal Aviation Administration (FAA) en die Amerikaanse lugmag goedkeuring vir die landing daarvan in 'n afgeleë deel van Utah geweier het. Die FAA het verklaar dat Varda sy voertuig sonder 'n herbetredingslisensie bekendgestel het en nie aan regulatoriese vereistes voldoen het nie. Varda het 'n heroorweging van die besluit, wat tans hangende is, versoek. Die maatskappy het vroeg in September landingsgeleenthede by die Utah-toets- en oefenbaan geteiken, maar is toestemming geweier weens veiligheidskwessies.

Varda Space Industries het verseker dat sy ruimtetuig in 'n goeie toestand is en "gesond oor alle stelsels." Terwyl die ruimtetuig ontwerp is om vir 'n volle jaar in 'n wentelbaan te bly indien nodig, werk die maatskappy aktief saam met regeringsvennote om die kapsule so gou moontlik terug na die aarde te bring.

Die FAA se kantoor vir kommersiële ruimtebedrywighede is verantwoordelik vir die lisensiëring van kommersiële bekendstelling en herbetreding. Die agentskap hersien egter hoofsaaklik aansoeke vir bekendstellingslisensies, en hertoetredingslisensies is relatief nuut. Die FAA het vanjaar 82 kommersiële bekendstellings gelisensieer, 'n aansienlike toename teenoor vorige jare. Die toenemende aantal kommersiële bekendstellings word hoofsaaklik gedryf deur SpaceX se stygende lanseringskadens. Die FAA het bykomende befondsing versoek om tred te hou met die groeiende kommersiële ruimtebedryf.

Die FAA se primêre bekommernisse by die hersiening van lisensie-aansoeke is die veiligheid van die publiek, die risiko van skade aan eiendom, omgewingsbedreigings en nasionale veiligheidsimplikasies. Alhoewel dit ongewoon is vir die FAA om 'n lisensie-aansoek heeltemal te weier, is herbetredingsvoertuie steeds relatief ongewoon. Slegs twee maatskappye het tot op hede 'n kommersiële FAA-herbetredingslisensie ontvang.

Varda en die FAA was in gesprek oor die maatskappy se planne om gereeld outomatiese ruimtekapsules na die aarde terug te gee en die moontlike impak daarvan op kommersiële lugverkeer.