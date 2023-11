Vlieg hoog: Astrobotic se Peregrine Lander stel koers vir maanverkenning

Astrobotic, 'n toonaangewende ruimtetegnologiemaatskappy, het op 31 Oktober 2023 'n opwindende aankondiging gemaak waarin hulle verklaar het dat hul moderne maanlander, Peregrine, veilig by Cape Canaveral, Florida, aangekom het. Dit is 'n deurslaggewende mylpaal in hul ambisieuse missie om die maan te verken en loonvragte na beide sy wentelbaan en oppervlak te lewer. Verskeie loonvragte van verskeie regerings, maatskappye, universiteite en NASA se gewaardeerde Commercial Lunar Payload Services (CLPS)-program sal deur hierdie innoverende ruimtetuig vervoer word.

Astrobotic se samewerking met United Launch Alliance (ULA) is die sleutel tot die sukses van hierdie projek. Die Peregrine-lander sal geïntegreer word met die bekende ULA Vulcan, en die gesamentlike onderneming sal na verwagting op 24 Desember 2023 vanaf die Cape Canaveral Space Launch Complex 41 (LC-41) vlieg (bron: ULA). Sodra die lander van die ULA-vuurpyl skei, sal beheer naatloos na Astrobotic se Mission Control Centre (AMCC) oorgedra word, sodat hulle Peregrine na sy bestemming kan stuur.

Sharad Bhaskaran, Astrobotic se Peregrine Mission One-direkteur, het vertroue in die missie se sukses uitgespreek en hul onwrikbare verbintenis tot noukeurige industriestandaard aanvaardingstoetsing geopenbaar. Hy het beklemtoon hoe belangrik dit is om Peregrine in staat te stel met die beste moontlike toestande vir sy uiteindelike doelwit – 'n historiese outonome landing op die maanoppervlak. Nadat krag en kommunikasie met die lander gevestig is, sal Astrobotic se span Peregrine na die maan lei, spesifiek die intrige Gruithuisen Domes-streek aan die nabye kant van ons hemelse buurman teiken.

Sou die landing triomfantelik bereik word, beplan Astrobotic om vir tot 'n indrukwekkende tien dae operasies met die Peregrine-lander uit te voer. Hierdie ongekende onderneming bied 'n belangrike geleentheid vir betekenisvolle ontdekkings en baanbrekende navorsing wat moontlik voorheen onbekende aspekte van die maanlandskap kan onthul.

