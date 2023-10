Die oudste bewys van kannibalisme as 'n begrafnispraktyk

’n Nuwe ontleding van Paleolitiese menslike oorblyfsels uit Noord-Europa dui daarop dat kannibalisme 15,000 XNUMX jaar gelede ’n wydverspreide begrafnispraktyk onder die Magdalense kultuur was. Hierdie bevinding daag die oortuiging uit dat kannibalisme skaars was onder mense en werp lig op die begrafnispraktyke van die Magdaleniërs.

Paleoantropoloog Silvia Bello van die Natural History Museum in Londen verduidelik dat in plaas daarvan om hul dooies te begrawe, het die Magdaleniërs hulle verteer. Hierdie praktyk van kannibalisme was deel van 'n diffuse begrafnisgedrag onder Magdalenaanse groepe. Dit is die oudste bewys van kannibalisme wat as 'n begrafnispraktyk gebruik word.

Argeoloë is lank reeds bewus daarvan dat die Magdalense kultuur verskillende begrafnispraktyke gehad het as die moderne tyd. Vorige bevindings van Gough's Cave in die Cheddar-kloof het bewyse van kannibalisme getoon. Navorsers Silvia Bello en William Marsh van die Natuurhistoriese Museum het egter 'n omvattende oorsig van gepubliseerde literatuur gedoen en bewyse van kannibalisme in 13 uit 59 terreine regoor Europa ontdek.

Verder het die ontleding aan die lig gebring dat die Magdaleniërs wat kannibalisme beoefen het, geneties verskillend was van die Epigravettians, wat hul dooies begrawe het en die Magdaleniërs later vervang het. Dit dui op 'n bevolkingsvervanging eerder as kulturele assimilasie.

Die navorsing verskaf waardevolle insigte in die kulturele praktyke en genetiese afkoms van die Magdalenaanse en Epigravettian kulture gedurende die Paleolitiese tydperk. Verdere studies is nodig om 'n dieper begrip van hierdie gruwelike begrafnispraktyk te kry.

Bron: Quaternary Science Reviews