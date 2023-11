Om ander te verstaan ​​deur hul optrede: 'n Sleutelaspek van menslike kognisie met implikasies vir KI

Wanneer ons iemand se optrede waarneem, werk ons ​​verstand vinnig om hul bedoelings te ontsyfer. Navorsing wat deur persepsienavorsers aan die Johns Hopkins Universiteit gedoen is, het lig gewerp op hoe mense kan verstaan ​​wat ander probeer leer bloot deur na hul optrede te kyk. Hierdie baanbrekende studie, gepubliseer in die joernaal Proceedings of the National Academy of Sciences, het 'n aspek van menslike kognisie wat dikwels oor die hoof gesien word, aan die lig gebring, met beduidende implikasies vir die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie (KI) stelsels.

Anders as om pragmatiese optrede te herken, wat die voorspelling van iemand se onmiddellike optrede behels, het die studie gefokus op “epistemiese optrede”. Hierdie aksies word uitgevoer wanneer iemand probeer om inligting in te samel of meer oor hul omgewing te leer. Terwyl vorige navorsing getoon het dat mense pragmatiese aksies akkuraat kan identifiseer, was min bekend oor hoe ons epistemiese handelinge waarneem en verstaan.

In 'n reeks eksperimente waarby 500 deelnemers betrokke was, het die navorsers die individue gevra om video's te kyk van mense wat bokse skud. Die deelnemers kon binne 'n kwessie van sekondes die doelwitte van die skudder onderskei - óf om die aantal voorwerpe binne die boks te bepaal óf om die vorm van die voorwerpe vas te stel. Hierdie vermoë om 'n ander persoon se bedoelings deur hul optrede waar te neem, is beide intuïtief en merkwaardig, en beklemtoon die komplekse kognitiewe prosesse wat ons gedagtes moeiteloos uitvoer.

Hierdie bevindings het breër implikasies vir die veld van KI-ontwikkeling. Deur te verstaan ​​hoe mense 'n ander persoon se doelwitte deur aksies aflei, kan navorsers KI-stelsels ontwerp wat beter toegerus is om interaksie te hê en menslike gedrag te verstaan. Byvoorbeeld, 'n KI-aangedrewe robotassistent kan 'n kliënt se optrede ontleed en voorspel waarna hulle soek, wat 'n meer persoonlike en doeltreffende diens lewer.

In toekomstige studies beplan die Johns Hopkins-span om die onderskeid tussen epistemiese bedoeling en pragmatiese bedoeling te ondersoek. Hulle stel ook belang om te ondersoek wanneer hierdie waarnemingsvaardighede in menslike ontwikkeling na vore kom en of berekeningsmodelle gekonstrueer kan word om die verband tussen fisiese aksies en epistemiese bedoeling verder toe te lig.

Hierdie navorsing verskaf nie net waardevolle insigte in ons begrip van menslike kognisie nie, maar maak ook nuwe moontlikhede oop vir KI-tegnologie om menslike aksies en bedoelings effektief te interpreteer. Deur hierdie kennis te benut, kan toekomstige KI-stelsels meer oplettend en bedrewe word om menslike behoeftes en begeertes te verstaan ​​en daarop te reageer.

vrae

V: Wat is pragmatiese aksies en epistemiese aksies?

Pragmatiese aksies verwys na handelinge wat die voorspelling van 'n individu se onmiddellike handelinge behels, terwyl epistemiese handelinge uitgevoer word wanneer iemand probeer om inligting in te samel of iets oor hul omgewing te leer.

V: Hoe het die navorsers hul eksperimente uitgevoer?

Die navorsers het 500 deelnemers gevra om video's te kyk waarin iemand 'n boks skud. Die deelnemers kon vasstel of die skudder probeer om die aantal voorwerpe binne die boks of die vorm van die voorwerpe uit te vind.

V: Wat is die implikasies van hierdie navorsing vir KI?

Deur te verstaan ​​hoe mense ander se bedoelings deur aksies waarneem en aflei, kan KI-stelsels ontwerp word om menslike gedrag beter te verstaan ​​en daarmee te kommunikeer. Byvoorbeeld, 'n robotassistent kan akkuraat voorspel waarna 'n kliënt soek op grond van hul optrede.