Sterrekundiges ondersoek ongewone Nova-uitbarsting, ontbloot komplekse veranderlikheidsgedrag

’n Internasionale span sterrekundiges het NASA se Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) gebruik om die uitbarsting van Nova Vulpeculae 2021 (V606 Vul) waar te neem. Hierdie spesifieke nova het gedrag getoon wat afwyk van die tipiese patroon, wat aan wetenskaplikes waardevolle insigte oor die komplekse veranderlikheid daarvan bied.

Novae is sterre wat skielike toenames in helderheid ervaar voordat hulle geleidelik na hul oorspronklike toestand terugkeer. Hierdie proses kan maande duur en word veroorsaak deur die aanwasproses in 'n noue binêre stelsel wat 'n wit dwerg en sy metgesel bevat.

Die uitbarsting van V606 Vul, wat op 16 Julie 2021 opgespoor is, het die aandag getrek van 'n span sterrekundiges van die Universiteit van Illinois in Urbana-Champaign. Hulle het besluit om die nova met behulp van TESS te ondersoek, in die hoop om 'n dieper begrip van sy gedrag te kry.

Deur hul waarnemings het die navorsers die ligkurwe van V606 Vul ontleed, wat aan die lig gebring het dat die nova sy helderste visuele grootte bereik het tydens sy tweede piek, wat 64 dae ná die uitbarsting plaasgevind het. Hulle het ook periodieke variasies geïdentifiseer met 'n benaderde tydperk van 3.06 uur en 'n gemiddelde piek-tot-piek amplitude van 0.01 mag. Hierdie variasies het egter verdwyn toe V606 Vul sy piek optiese helderheid bereik het.

Die sterrekundiges glo dat hierdie variasies die gevolg kan wees van die asimutale asimmetrie van die fotosfeer wat die onderliggende binêre stelsel insluit. Alternatiewelik stel hulle voor dat 'n asimutale asimmetrie in die temperatuur van die fotosfeer ook hierdie waarnemings kan verklaar.

Hierdie studie is die eerste gebruik van TESS-fotometrie in die ondersoek van nova-uitbarstings, wat die bruikbaarheid van hierdie ruimteplatform beklemtoon om die gedrag van Galaktiese novae te bestudeer. TESS se hoë fotometriese presisie stel sterrekundiges in staat om helderheidsvariasies in novae met uiters lae amplitudes op te spoor wat moeilik is om van die grond af waar te neem. Boonop stel TESS se vermoë om ononderbroke waarnemings oor die loop van 'n maand uit te voer navorsers in staat om veranderlikheid op kort tydskale te ondersoek wat moeilik is om toegang te verkry met grondgebaseerde waarnemings.

Oor die algemeen bied hierdie navorsing waardevolle insigte in die komplekse aard van nova-uitbarstings en beklemtoon die potensiaal van TESS om ons begrip van hierdie astronomiese gebeure te bevorder.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is 'n nova?

'n Nova is 'n ster wat 'n skielike toename in helderheid ervaar as gevolg van 'n akkresieproses in 'n noue binêre stelsel wat 'n wit dwerg en sy metgesel bevat.

Wat maak die uitbarsting van V606 Vul uniek?

Die uitbarsting van V606 Vul wyk af van die tipiese patroon wat deur novae vertoon word. Dit vertoon meer komplekse gedrag, met periodieke variasies en mini-fakkels, wat verdwyn wanneer die nova sy piek optiese helderheid bereik.

Waarom is TESS belangrik om nova-uitbarstings te bestudeer?

TESS, NASA se Transiting Exoplanet Survey Satellite, bied hoë fotometriese presisie en ononderbroke waarnemings oor 'n lang tydperk. Dit stel sterrekundiges in staat om subtiele helderheidsvariasies en sondeveranderlikheid op kort tydskale op te spoor, wat waardevolle insigte verskaf in die gedrag van Galaktiese novae wat nie maklik toeganklik is met grondgebaseerde waarnemings nie.

Wat het die navorsers uit hul studie tot die gevolgtrekking gekom?

Die navorsers het tot die gevolgtrekking gekom dat hul studie met behulp van TESS-fotometrie die eerste van sy soort was in die ondersoek van nova-uitbarstings. Hulle het ook die bruikbaarheid van TESS beklemtoon om veranderlikheid in novae te karakteriseer en hul gedrag te ondersoek.